Экономика

Новый ДеньНовый ДеньФРС США объявила о скупке активов

Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание собственного баланса, остановленное в 2014 году.
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