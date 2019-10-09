Экономика
Новый ДеньФРС США объявила о скупке активов
Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание собственного баланса, остановленное в 2014 году.
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Армия и оружие
Турция начала наземную фазу операции в Сирии
РИА Новости 15:40
Политика
В Минюсте объяснили внесение ФБК в список иноагентов
Директор департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов прокомментировал внесение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в перечень НКО-иноагентов.
Газета.Ru 11:40
Политика
Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге
Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.
МИР 24 06 октября в 23:16
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в затягивании отвода сил у Петровского
Киев затягивает процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе, заявил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
ФАН 08:21
Политика
Савченко заявила, что Порошенко проиграл страну
Газета.Ru 22:15
Происшествия
Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника
Двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана будут судить по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них.
Известия 18:44
Космос
Робот «Федор» может стать торговой маркой
"Роскосмос" подал две заявки в Роспатент на регистрацию робота "Федора" в качестве товарного знака, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.
Радио Sputnik 20:05
Футбол
«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября
Телеканал Санкт-Петербург 11:48
Космос
Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября
Российская газета 18:48
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости 18:20
Политика
Трамп назвал условие для сотрудничества с демократами по импичменту
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе США в рамках процедуры импичмента, только если получит равные права.
RT на русском 17:19
Политика
Путин снял Глазьева с должности своего советника
Президент Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ, сообщает сайт Кремля.
BFM.ru 11:04
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Происшествия
В Москву приехал поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Neva.Today вчера в 15:04
Армия и оружие
Киев назвал населенные пункты, откуда могут уйти ВСУ
После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.
Накануне.Ru 05:40
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер 06:19
Здоровье
Эксперт рассказал, какими расстройствами настроения страдают россияне
Каждый пятый россиянин страдает теми или иными расстройствами настроения – в большинстве случаев это депрессия, заметить первые симптомы и направить к специалисту могут близкие люди, однако профессиональная помощь бывает нужна и самим психиатрам, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости 20:10
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Sports.ru вчера в 15:36
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
RT на русском 15:20
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Футбол
Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Sportbox.RU 04:12
Кино
Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект
Известия 20:59
Футбол
«ПСЖ» не станет продлевать контракты с Кавани и Силвой
Чемпионат 21:19
Шоу-бизнес
Журналист Кашин нарек Соловьева «психопатом в чистом виде»
Журналист Олег Кашин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» назвал телеведущего Владимира Соловьева «психопатом в чистом виде».
Lenta.ru 12:18
Здоровье
Начал работу форум «Тихоокеанская Россия – территория здоровья»
Во Владивостоке на острове Русский начал работу один из крупнейших специализированных форумов «Тихоокеанская Россия – территория здоровья».
Общественное телевидение Приморья 02:02
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07