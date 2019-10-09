Наращивание баланса американский Центробанк остановил в 2014 году. Процедура возобновляется, чтобы избежать дефицита ликвидности на денежных рынках, пояснил Пауэлл. По его словам, из-за «недавних технических проблем» ФРС задумалась о приобретении краткосрочных казначейских векселей.

Здоровье Минздрав сообщил о выдаче разрешений на получение «Фризиума» 510 детей, которые были заявлены благотворительными фондами, получили разрешение на получение "Фризиума", передает Агентство "Москва".

Общество Мутко: запрет точечной застройки в России не имеет смысла Запрещать точечную застройку не имеет смысла при существующих стандартах развития территории, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Политика «Нафтогаз» отказался от продления старого контракта на транзит газа Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным.

Киберспорт В октябре пройдут три бесплатных уикенда Battlefield V на РС С 10 октября игроки на РС смогут поучаствовать в трёх бесплатных уикендах Battlefield V: акция приурочена к скорому старту пятой главы шутера, с которой появятся американские и японские стороны конфликта.

Политика Россия поможет в расследовании украинской роли в деле MH-17 Пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Нидерландах Ирина Гридина прокомментировала одобрение парламентом требований о расследовании роли Украины в деле MH-17.

Происшествия Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.

Футбол Месси рассказал, что хотел уйти из «Барселоны» Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси рассказал о тяжелом периоде своей жизни, когда он хотел уйти из испанского клуба.

Армия и оружие ОБСЕ прибыла в Петровское для наблюдения за разведением сил Сотрудники мониторинговой службы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прибыли в село Петровское для наблюдения за разведением противоборствующих сил на линии соприкосновения в Донбассе в среду, 9 октября.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".

Происшествия Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.

Спорт Путин 10 октября выступит на спортивном форуме в Нижнем Новгороде Напомним, форум «Россия — спортивная держава» продлится в Нижнем Новгороде с 10 по 12 октября.

Спорт 40-летняя гимнастка Светлана Хоркина сообщила о беременности О беременности 40-летняя спортсменка рассказала, отвечая на вопрос о том, посетит ли она международный форум "Россия – спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

Происшествия СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.

Происшествия В Германии разбился истребитель ВВС США Разбившийся на западе ФРГ истребитель F-16 принадлежал ВВС США.

Общество Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.

Политика Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.

Политика Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.

Политика Путин в среду может заняться темой модернизации здравоохранения Президент РФ Владимир Путин в среду возможно займется темой модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Пассажир умер во время перелета в Москву из Красноярска Как сообщают корреспонденты РИА Новости, пассажир рейса Красноярск -Москва скончался во время перелета.

Политика Демократы попросили Трампа не делать ещё один подарок Путину Под «подарком» конгрессмены подразумевают возможный выход США из Договора об открытом небе, который они назвали важнейшим соглашением по контролю над вооружение, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик".