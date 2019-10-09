Экономика
REGNUMФРС США объявила о возобновлении покупок активов
Наращивание баланса американский Центробанк остановил в 2014 году. Процедура возобновляется, чтобы избежать дефицита ликвидности на денежных рынках, пояснил Пауэлл. По его словам, из-за «недавних технических проблем» ФРС задумалась о приобретении краткосрочных казначейских векселей.
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Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
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В Германии разбился истребитель ВВС США
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Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
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Пассажир умер во время перелета в Москву из Красноярска
Как сообщают корреспонденты РИА Новости, пассажир рейса Красноярск -Москва скончался во время перелета.
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Тольятинский блогер Илья Губарев, известный как Бомбер, угостил неизвестного мужчину бутылкой водки, после чего тот скончался.
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