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ФРС США объявила о начале сворачивания антикризисного выкупа активов

Федеральная резервная система США объявила о начале сворачивания антикризисной программы выкупа активов.
Forbes
В декабре прошлого года ФРС пообещала сохранять объемы выкупа активов на уровне $120 млрд в месяц "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности" в экономике США.
Интерфакс
Если сейчас ФРС покупала активы на 120 миллиардов долларов в месяц, то в ноябре уже объем покупок составит 105 миллиардов, и далее будет сокращаться каждый месяц.
Expert.ru
Программа выкупа активов QE была запущена ФРС в начале пандемии — в марте 2020 года.
РБК Инвестиции

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