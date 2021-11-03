В декабре прошлого года ФРС пообещала сохранять объемы выкупа активов на уровне $120 млрд в месяц "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности" в экономике США.
Иск, на основании которого в Дании задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. в связи с его предыдущей деятельностью.
Очевидцы засекреченного во времена СССР пожара в школе поселка Эльбарусово в Чувашии, который произошел ровно 60 лет назад, 5 ноября 1961 года, рассказали корреспонденту «Ленты.ру» о том, как в здании всего за пять-десять минут погибли 106 детей и четверо педагогов.