Экономика
Телеканал 360°ФРС США опять снижает процентную ставку
Третий раз подряд Федеральная резервная система США снижает процентную ставку на 0,25%.
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Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Российская газета 01:45
Политика
Депутат Рады расплакалась во время заседания
Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
RT на русском 02:35
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Общество
Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань
Ведомости вчера в 16:15
Общество
Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Legal.Report вчера в 10:37
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 30 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 30 октября в 01:04
Гаджеты
Мировой рынок смартфонов показал первый рост за два года
Компания Canalys подвела итоги исследования глобального рынка смартфонов в третьем квартале: отмечается, что отрасль впервые за два года продемонстрировала положительную динамику.
3DNews вчера в 04:17
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Футбол
Уткин высказался о дубле Ларссона в матче с «Ростовом»
Известный журналист и блогер Василий Уткин считает, что дубль нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» по футболу связан не только с голевым чутьём игрока.
RT на русском 03:07
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Общество
Врачи рассказали о правильном использовании шапок
Врачи рекомендуют снимать шапку при первой же возможности, например, в метро, иначе голова будет потеть, а сам перегрев кожных покровов может вызвать головные боли, потому что повысится температура головного мозга.
Известия вчера в 23:25
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Происшествия
Группа телефонных банковских мошенников задержана в Иваново
В Иваново задержаны девять подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств — по данным следствия, ими было совершено более 50 краж с банковских карт граждан.
REGNUM 03:04
Кино
Фильм «Заклятие» возглавил топ-5 лучших хорроров десятилетия
Фильм "Заклятие" режиссера Джеймса Вана определили на первое место пятерки лучших фильмов ужасов десятилетия.
VSE42.RU 30 октября в 23:57
Культура
Тимур Бекмамбетов показал шикарный особняк за 5 млн долларов
Московский Комсомолец 03:10
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»
Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт Банк", говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости вчера в 22:44
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ вчера в 10:58
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
ТАСС Спорт вчера в 17:19
Футбол
Владимир Быстров: «Ларссон ожил. Но пока у него больше плохих матчей, чем удачных»
Все-таки не назову тот матч серьезной проверкой.
Спорт-Экспресс вчера в 16:15
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Общество
Вступил в силу запрет на выдачу займов под залог жилья
Сегодня, 1 ноября 2019 года, вступило в силу ограничение для микрофинансовых организаций.
Коммерческие Вести вчера в 23:49
Армия и оружие
Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов
ИА Новороссия вчера в 09:29
Экономика
Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%
Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
ТАСС вчера в 17:37
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 01:50
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Ugpressa.ru вчера в 07:51
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости вчера в 14:00