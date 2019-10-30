Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°ФРС США опять снижает процентную ставку

Третий раз подряд Федеральная резервная система США снижает процентную ставку на 0,25%.
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Война с рецессией

Известия01:00

Мировые рынки: ФРС намекнула на паузу, рынок акций это не остановило

ПРАЙМвчера в 06:43

Смягчение пройденного

Российская газета30 октября в 14:27

Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

ТАСС30 октября в 20:51

ФРС США снизила базовую ставку

РИА Новости30 октября в 14:47

Глава ФРС США назвал очередное снижение ставки «страховкой от рисков»

REGNUM30 октября в 18:34

Глава ФРС США оценил новое снижение ставки

Газета.Ru30 октября в 15:32
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Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Российская газета 01:45
Политика

Депутат Рады расплакалась во время заседания

Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
RT на русском 02:35
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Общество

Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань

Ведомости вчера в 16:15
Общество

Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость

Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Legal.Report вчера в 10:37
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 30 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 30 октября в 01:04
Гаджеты

Мировой рынок смартфонов показал первый рост за два года

Компания Canalys подвела итоги исследования глобального рынка смартфонов в третьем квартале: отмечается, что отрасль впервые за два года продемонстрировала положительную динамику.
3DNews вчера в 04:17
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Футбол

Уткин высказался о дубле Ларссона в матче с «Ростовом»

Известный журналист и блогер Василий Уткин считает, что дубль нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» по футболу связан не только с голевым чутьём игрока.
RT на русском 03:07
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Общество

Врачи рассказали о правильном использовании шапок

Врачи рекомендуют снимать шапку при первой же возможности, например, в метро, иначе голова будет потеть, а сам перегрев кожных покровов может вызвать головные боли, потому что повысится температура головного мозга.
Известия вчера в 23:25
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Происшествия

Группа телефонных банковских мошенников задержана в Иваново

В Иваново задержаны девять подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств — по данным следствия, ими было совершено более 50 краж с банковских карт граждан.
REGNUM 03:04
Кино

Фильм «Заклятие» возглавил топ-5 лучших хорроров десятилетия

Фильм "Заклятие" режиссера Джеймса Вана определили на первое место пятерки лучших фильмов ужасов десятилетия.
VSE42.RU 30 октября в 23:57
Культура

Тимур Бекмамбетов показал шикарный особняк за 5 млн долларов

Московский Комсомолец 03:10
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»

Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт Банк", говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости вчера в 22:44
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ вчера в 10:58
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
Футбол

Владимир Быстров: «Ларссон ожил. Но пока у него больше плохих матчей, чем удачных»

Все-таки не назову тот матч серьезной проверкой.
Спорт-Экспресс вчера в 16:15
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Общество

Вступил в силу запрет на выдачу займов под залог жилья

Сегодня, 1 ноября 2019 года, вступило в силу ограничение для микрофинансовых организаций.
Коммерческие Вести вчера в 23:49
Армия и оружие

Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов

ИА Новороссия вчера в 09:29
Экономика

Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%

Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
ТАСС вчера в 17:37
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 01:50
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Ugpressa.ru вчера в 07:51
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
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