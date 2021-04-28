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Экономика

ФРС США оставила ключевую ставку без изменений

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку без изменений — на уровне 0–0,25%, следует из опубликованных материалов ведомства.В источнике
Life.ru
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ПРАЙМ
BFM.ru
Газета.Ru
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Национальная служба новостей
RT на русском
Коммерсантъ
Profinance.ru
Росбалт

С чего всё началось

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%», — говорится в сообщении
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