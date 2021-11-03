Как сообщалось, FOMC сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам ( federal funds rate ) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а также заявил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.