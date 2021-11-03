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ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых.
Коммерсантъ
ФРС готова при необходимости ускорить или замедлить темпы сокращения объемов выкупа активов, добавил председатель Федрезерва.
Финмаркет
Как сообщалось, FOMC сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а также заявил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.
Финмаркет
ФРС подтвердила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
РИА Новости

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