Как сообщалось, FOMC сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а также заявил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.
Дочь диктора Центрального советского телевидения и народного артиста СССР Игоря Кириллова Анна не появилась на церемонии его отпевания в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре в Москве.
Коллектив сотрудников станции скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области, состоявший из 15 человек, в полном составе написали заявления об увольнении из-за отказа проходить вакцинацию.
Иск, на основании которого в Дании задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. в связи с его предыдущей деятельностью.