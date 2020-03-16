Коронавирус
МИР 24ФРС США рекордно снизила ключевую ставку
В начале марта ФРС США уже понижала ставку из-за коронавируса. Также несколько дней назад Банк Англии снизил ключевую процентную ставку до тех же 0,25%, чтобы «поддержать бизнес в трудное время».
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Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Происшествия
Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава
Энергетика
Путина удивил рост цен на бензин в России
Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
Компания Apple выпустит 2 бюджетных смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Компания Apple занимается созданием новых бюджетных смартфонов.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
Авто
Новый Audi S8 стал доступен для заказа в России
Компания Audi объявила о начале приема заказов на новый «заряженный» седан S8 на территории России.
Кино
Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Происшествия
Расследование дела в отношении историка Соколова завершено
Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.
Футбол
УЕФА официально объявил о переносе Евро-2020
УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля
Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу
Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Общество
Пандемия коронавируса может продлиться 2 года
Лотар Вилер подчеркнул, что это может длиться годами и примерно займет порядка двух лет.
Здоровье
Шесть человек с подозрением на коронавирус госпитализированы во Львове
Во Львове в региональную клиническую больницу было доставлено шесть человек, у которых подозревают заражение коронавирусом.
Киберспорт
NAVI по CS:GO проиграла North пять Bo-3 серий из пяти
Для СНГ-команды North является одним из самых неудобных соперников: в прошедших пяти Bo-3 сериях с ними NAVI не смогла одержать ни одной победы.
Экономика
Ущерб для конгрессно-выставочной отрасли РФ оценили в 50 млрд рублей
Москва, 18 марта 2020, 11:01 — REGNUM Более 300 выставок и конгрессов могут быть отменены в России в 2020 году из-за распространения коронавируса, что причинит отрасли ущерб, превышающий 50 млрд рублей, и обернётся серьёзными последствиями.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Спорт
Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта
Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Кино
Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»
Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Общество
Минпромторг советует не пускать простуженных клиентов в кафе
Министерство промышленности и торговли рекомендует ресторанам и кафе не пускать клиентов с признаками простуды, пишет «Интерфакс».
Авто
Volkswagen показала новый кроссовер Nivus
На состоявшейся ежегодной пресс-конференции марка Volkswagen впервые показала «полноценное» изображение будущего купеобразного кроссовера Nivus.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса
Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Общество
В ассоциации ретейлеров объяснили опустевшие полки в магазинах
Ранее Власенко рассказал «Известиям» о том, что без пополнения запасов товаров в российских магазинах хватит на два месяца.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Общество
Вода в каналах Венеции стала чище из-за карантина
В Венеции вода в каналах стала чистой в связи с карантином, введенным из-за коронавируса, сообщает телеканал Москва 24.