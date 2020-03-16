Коронавирус

МИР 24МИР 24ФРС США рекордно снизила ключевую ставку

В начале марта ФРС США уже понижала ставку из-за коронавируса. Также несколько дней назад Банк Англии снизил ключевую процентную ставку до тех же 0,25%, чтобы «поддержать бизнес в трудное время».
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Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
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Расследование дела в отношении историка Соколова завершено

Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
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FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.
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УЕФА официально объявил о переносе Евро-2020

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Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
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Лотар Вилер подчеркнул, что это может длиться годами и примерно займет порядка двух лет.
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Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

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Шесть человек с подозрением на коронавирус госпитализированы во Львове

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NAVI по CS:GO проиграла North пять Bo-3 серий из пяти

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Москва, 18 марта 2020, 11:01 — REGNUM Более 300 выставок и конгрессов могут быть отменены в России в 2020 году из-за распространения коронавируса, что причинит отрасли ущерб, превышающий 50 млрд рублей, и обернётся серьёзными последствиями.
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Volkswagen показала новый кроссовер Nivus

На состоявшейся ежегодной пресс-конференции марка Volkswagen впервые показала «полноценное» изображение будущего купеобразного кроссовера Nivus.
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Вода в каналах Венеции стала чище из-за карантина

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Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

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