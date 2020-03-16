В начале марта ФРС США уже понижала ставку из-за коронавируса. Также несколько дней назад Банк Англии снизил ключевую процентную ставку до тех же 0,25%, чтобы «поддержать бизнес в трудное время».

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.

Космос Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

Энергетика Путина удивил рост цен на бензин в России Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".

Футбол Мамаев анонсировал переезд в другую страну Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.

Происшествия Расследование дела в отношении историка Соколова завершено Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.

Футбол УЕФА официально объявил о переносе Евро-2020 УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Общество Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.

Политика Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.

Общество Пандемия коронавируса может продлиться 2 года Лотар Вилер подчеркнул, что это может длиться годами и примерно займет порядка двух лет.

Экономика Ущерб для конгрессно-выставочной отрасли РФ оценили в 50 млрд рублей Москва, 18 марта 2020, 11:01 — REGNUM Более 300 выставок и конгрессов могут быть отменены в России в 2020 году из-за распространения коронавируса, что причинит отрасли ущерб, превышающий 50 млрд рублей, и обернётся серьёзными последствиями.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Авто Volkswagen показала новый кроссовер Nivus На состоявшейся ежегодной пресс-конференции марка Volkswagen впервые показала «полноценное» изображение будущего купеобразного кроссовера Nivus.

Музыка «Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.