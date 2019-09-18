Финансы
Капитал страныФРС США снова снизила базовую ставку
По итогам прошедшего с 17 по 18 сентября заседания, Федеральная резервная система США, которая является Центральным банком страны, сообщила, что принято решение о снижении базовой процентной ставки.
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Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская газета 18 сентября в 08:13
Политика
В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу
Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости вчера в 19:54
Происшествия
В Вашингтоне при стрельбе пострадали по меньшей мере шесть человек
В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали по меньшей мере шесть человек.
RT на русском вчера в 23:40
Армия и оружие
В Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду
Главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.
Газета.Ru 03:17
Авто
Русская Германия (Германия): выставка во время чумы (Русская Германия)
В лучшие времена за примерно десять дней IAA собирал около 2 миллионов посетителей, вниманию которых на проходящем раз в два года — по нечетным — салоне были представлены важнейшие новинки практически всех важнейших мировых производителей.
ИноСМИ 03:42
Религия
Православные готовятся к празднованию Рождества Богородицы
Фома вчера в 17:20
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
Ракетчики оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в Оренбургской области провели успешный боевой пуск ракеты в рамках учения "Центр-2019", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 18:31
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe 18 сентября в 08:58
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия
На границе Бурятии задержали идущего в Москву шамана
Интерфакс вчера в 03:28
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Происшествия
Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо на фото без макияжа
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась селфи без макияжа.
Lenta.ru 03:32
Происшествия
В Грозном горит торговый центр «Гранд Парк»
В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
RT на русском вчера в 14:32
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском вчера в 05:49
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия вчера в 10:28
Армия и оружие
Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Показавшую шпагат Макееву сравнили с Волочковой
Знаменитая актриса вызвала гнев поклонников смелой публикацией в "Инстаграм". Анастасия Макеева в купальнике продемонстрировала шпагат.
Дни.ру вчера в 09:30
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости 03:32
Происшествия
На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи
Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Общество
В России могут отменить профессиональные праздники
Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.
Газета.Ru 02:53
Происшествия
На Сахалине медведь смертельно ранил мужчину
Российская газета 02:40
Экономика
За последние 5 лет цены на автомобили в России выросли на 76%
В рамках исследования динамики стоимости новых легковых автомобилей на российском рынке эксперты отметили, что цены на новые транспортные средства в России за последние пять лет увеличились на 76%.
32CARS.ru 02:00
Политика
Британский экс-премьер рассказал, почему Путин принял закон о запрете гей-пропаганды
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, почему в России был принят закон, запрещающий гей-пропаганду среди несовершеннолетних.
URA.Ru вчера в 17:39
Музыка
Андрей Разин из «Ласкового мая» рассказал, что пел в Брянске вживую
Андрей Разин из группы «Ласковый май» написал в своем Инстаграм, что пел на концерте в Брянске вживую.
КП - Брянск 02:18
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил об утрачивании НАТО военного превосходства над Россией.
Gazeta.SPb вчера в 00:17
Политика
Совбез ООН не принял проект российской резолюции по Идлибу
Проект резолюции о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, предложенный Россией и Китаем, заблокирован в ходе голосования в Совете безопасности ООН.
Российская газета вчера в 15:56