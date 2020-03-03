Экономика

News.ruNews.ruФРС США неожиданно понизила ставку

Федеральная резервная система США на внеочередном заседании неожиданно снизила базовую ставку на фоне распространения коронавируса. После появления этих сообщений рубль начал расти по отношению к доллару. Как сообщает РИА Новости, базовая ставка в США понизилась с 1,5–1,75% до 1–1,25%.
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ФРС США внезапно понизила учетную ставку. Что это значит для инвестора?

РБК03:09

Эксперт назвал решение ФРС США смелым ответом на угрозы от коронавируса

News.ru05:12

Эксперты: действия ФРС США могут побудить ЦБ более решительно понижать ключевую ставку

ТАССвчера в 12:58

ФРС США внезапно понизила ключевую ставку из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 11:34

ФРС неожиданно снизила ставку на 0,5 процентного пункта

Коммерсантъвчера в 15:09

ФРС неожиданно понизила ставку из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 10:24

ФРС может понизить ставку из-за китайского вируса

ГЛАС.RU02 марта в 12:18
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Woman.ru 00:48
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском вчера в 04:38
Армия и оружие

Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
RT на русском 05:03
Политика

В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса

Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Rambler News Service 05:26
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК вчера в 20:10
Политика

Дмитрий Песков ответил на критику поправок в Конституцию от РПЦ

Песков подчеркнул, что государство лишь «берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».
Говорит Москва 04:27
Армия и оружие

В России был создан первый женский экипаж на Черноморском флоте

Черноморский флот сформировал первый женский экипаж на одном из судов.
ПолитРоссия 04:37
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Газета.Ru вчера в 01:02
Кино

Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о похоронах Сталина

Русская Планета вчера в 05:11
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском 01:34
Космос

Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру

Анализируя снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили необычное отверстие в поверхности Марса.
РИА Новости 04:02
Авто

Мэрия Красноярска купит новые машины за 13,7 млн рублей

Коммерсантъ Новосибирск 00:23
Футбол

«Урал» показал состояние поля в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Шинником»

RT на русском 05:34
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Известия 02 марта в 11:42
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Кино

Российский фильм «Спутник» покажут на фестивале в Нью-Йорке

ТАСС вчера в 12:40
Происшествия

СК возбудил новое уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Беловайна

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов "Тарас Бульба" Юрия Беловайна.
Эхо Москвы 05:32
Биатлон

МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
RT на русском 03:13
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM 01:31
Армия и оружие

В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Российская газета 04:59
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
ТАСС вчера в 03:59
Происшествия

В Ульяновске уволилась директор школы, где ученик ранил педагога

Заявление об увольнении по собственному желанию написала директор ульяновской школы, в которой ученик ранил ножом педагога.
Российская газета 02:42
Общество

Шнуров написал стих о том, как в России на пенсионерах сэкономили

Напомним, правительство РФ сэкономило 21,5 миллиарда рублей за прошлый год в результате пенсионной реформы из-за того, что не выплатило пенсионерам отчисления по старому закону.
Live24 вчера в 11:15
Фигурное катание

На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру

Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 07:28
Общество

Поправки в Конституцию о закреплении пенсионного возраста отклонили

Депутаты от партии «Справедливая Россия» хотели внести поправку в Конституцию, по которой на пенсию мужчинам можно было бы выходить в 60 лет, а женщинам в 55 лет.
RuNews24.ru 02:13
Экономика

«Открытые медиа»: Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью почти 86 кв. километров

Семья вице-премьера РФ Марата Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 га, или почти 86 кв. км, что больше острова Гернси и лишь в 2 раза меньше государства Лихтенштейн.
БИЗНЕС Online 01:40
Политика

Гнеушев стал замом нижегородского губернатора по внутренней политике

4 марта 2020 года Андрей Гнеушев назначен заместителем губернатора Нижегородской области по внутренней политике.
Нижний сейчас 02:29
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