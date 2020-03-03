Экономика
КоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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В целом, это признание негативного влияния коронавируса на экономику и, конечно, видимо, это снижение ставки поддержит экономический рост. Российская экономика является частью мировой экономики, поэтому чем лучше для мировой экономики, тем лучше для российской.
— Алексей Моисеев, российский актёрANNA-News вчера в 23:24
с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газетавчера в 10:17
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Общество
Суд Лондона рассмотрит спор Тинькова и налоговой службы США 27 апреля
Представитель Вестминстерского магистратского суда сообщил, что следующее заседание по претензиям налоговой службы США к российскому бизнесмену Олегу Тинькову пройдет 27 апреля.
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Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
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СССР назвали самой демократической страной
СССР на закате своего существования был самой демократической страной в мире, считает бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева и идеолог чеченской революции Муса Темишев.
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Киноиндустрия может лишиться $5 млрд из-за коронавируса
Мировая киноиндустрия из-за распространения коронавируса нового типа может потерять до $5 млрд в связи с отменой показов, передает РИА «Новости» со ссылкой на THR.
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«Байер» победил «Унион» и вышел в полуфинал Кубка Германии по футболу
Леверкузенский "Байер" пробился в полуфинал Кубка Германии по футболу, обыграв на своем поле берлинский "Унион" в матче 1/4 финала турнира.
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Blackstone не понравилось в России
Американский фонд продает всю недвижимость Иностранные инвесторы в недвижимость, несмотря на оживление на московском офисном рынке, не оставляют попыток покинуть Россию.
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Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля
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Футбол
«Спартак» в меньшинстве одолел ЦСКА
В матче Кубка России по футболу московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА.
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Следствие по делу историка Соколова завершено
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Европейский союз (ЕС) отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях, говорится в официальном заявлении Совета Европы.
Общество
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В турецком парламенте подрались депутаты
Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.
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Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
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Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
Общество
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Наука
Предложен кандидат на роль темной материи
Приятной особенность гипотезы является то, что она не требует введения новых сущностей: темная материя оказывается состоящей из таких же кварков, как и обычная, только что скомбинированных иначе.
Происшествия
Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку
На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
Экономика
НКР: российский рынок факторинга в 2019 году вырос на 32%
По прогнозам экспертов, к концу 2020 года объем выплат клиентам факторинговых компаний достигнет 3,5-3,6 трлн рублей (рост на 13-15% к 2019 году), а совокупный портфель увеличится на 20% и приблизится к 1 трлн рублей.
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
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Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Общество
Вне Китая коронавирусом заболели более 12 тысяч человек
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Общество
В Петербурге закрыли на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова
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Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Политика
Трамп высоко оценил результаты Байдена на праймериз в «супервторник»
Действующий президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты кандидата Демократической партии Джо Байдена на праймериз в "супервторник".
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею могут перенести из Швейцарии в Сочи
Ранее власти Швейцарии из-за коронавируса запретили проведение в стране массовых мероприятий до 15 марта.