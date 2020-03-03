Экономика
RT на русскомФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
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Армия и оружие
МО России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб
Западные страны не замечают переброску Турцией военной группировки численностью с механизированную дивизию в сирийскую провинцию Идлиб в нарушение международного права, отметили в Минобороны России.
Политика
В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука
«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Политика
Кремль уточнил цель переговоров Путина и Эрдогана
В ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется выработать меры для прекращения кризиса в сирийской провинции Идлиб.
Гаджеты
Появились изображения PlayStation 5 в новом дизайне
Публикации появились на ресурсах LetsGoDigital и Concept Creator. Новая PlayStation 5 имеет строгий дизайн в бело-черном исполнении.
Политика
Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Армия и оружие
США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия
Армия и оружие
ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе
«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка
У Овечкина и Шубской родится мальчик.
Энергетика
Вице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров лишился части полномочий
В нефтяной компании ЛУКОЙЛ произошли перестановки в высшем руководстве.
Политика
«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»
Киев ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы окончательно помешать Москве восстановить прокладку газопровода "Северный поток — 2", заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
Политика
Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
Армия и оружие
Турчинов хочет видеть турецкие БПЛА на Донбассе
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал о преимуществах турецких БПЛА, которые следует, по его мнению, использовать на Донбассе.
Наука
Китайские ученые выявили у коронавируса два подтипа
Мутация китайского коронавируса вызвала к жизни два подтипа смертельно опасной инфекции.
Общество
Роскачество рассказало об уловках продавцов в преддверии 8 Марта
Самые изощренные маркетинговые уловки продавцов в преддверии 8 Марта озвучили специалисты Роскачества.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ
Премию Муз-ТВ в этом году будет вести не Лера Кудрявцева, как это было уже много лет подряд.
Общество
Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем
Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития.
Кино
Минкульт выдал фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение
Ранее кинотеатры откладывали предпремьеры на неопределенный период – ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине из-за технических несоответствий, связанных с предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.
Общество
Экс-министр Абызов женится в СИЗО
Политика
Песков рассказал о защите Путина от коронавируса
Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кино
Из ремейка «Мулан» убрали возлюбленного героини из-за движения #MeToo
Компания Disney убрала молодого офицера Ли Шанга из ремейка мультфильма «Мулан» из-за движения против домогательств #MeToo.
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в Twitter видео, на котором он танцует под трек группы Little Big Faradenza.