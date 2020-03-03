Экономика

RT на русскомRT на русскомФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
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«Пора инвестировать в биткоин». США снизили процентную ставку

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ГЛАС.RU02 марта в 12:18

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Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС

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Армия и оружие

МО России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб

Западные страны не замечают переброску Турцией военной группировки численностью с механизированную дивизию в сирийскую провинцию Идлиб в нарушение международного права, отметили в Минобороны России.
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В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.
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РБК 03:42
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Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

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Кремль уточнил цель переговоров Путина и Эрдогана

В ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется выработать меры для прекращения кризиса в сирийской провинции Идлиб.
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Публикации появились на ресурсах LetsGoDigital и Concept Creator. Новая PlayStation 5 имеет строгий дизайн в бело-черном исполнении.
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Политика

Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Lenta.ru вчера в 05:35
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой вчера в 00:21
Армия и оружие

США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия

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Армия и оружие

ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе

«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:53
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка

У Овечкина и Шубской родится мальчик.
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Вице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров лишился части полномочий

В нефтяной компании ЛУКОЙЛ произошли перестановки в высшем руководстве.
РБК 06:08
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

Киев ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы окончательно помешать Москве восстановить прокладку газопровода "Северный поток — 2", заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости 02:04
Политика

Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
РИА Новости 04:59
Армия и оружие

Турчинов хочет видеть турецкие БПЛА на Донбассе

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал о преимуществах турецких БПЛА, которые следует, по его мнению, использовать на Донбассе.
Новостной фронт вчера в 12:58
Наука

Китайские ученые выявили у коронавируса два подтипа

Мутация китайского коронавируса вызвала к жизни два подтипа смертельно опасной инфекции.
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Роскачество рассказало об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Самые изощренные маркетинговые уловки продавцов в преддверии 8 Марта озвучили специалисты Роскачества.
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Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
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Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ

Премию Муз-ТВ в этом году будет вести не Лера Кудрявцева, как это было уже много лет подряд.
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Общество

Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем

Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития.
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Минкульт выдал фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение

Ранее кинотеатры откладывали предпремьеры на неопределенный период – ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине из-за технических несоответствий, связанных с предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.
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Экс-министр Абызов женится в СИЗО

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Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Из ремейка «Мулан» убрали возлюбленного героини из-за движения #MeToo

Компания Disney убрала молодого офицера Ли Шанга из ремейка мультфильма «Мулан» из-за движения против домогательств #MeToo.
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Жириновский станцевал под трек Little Big

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в Twitter видео, на котором он танцует под трек группы Little Big Faradenza.
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Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

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