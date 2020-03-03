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Общество Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».

Политика Кремль уточнил цель переговоров Путина и Эрдогана В ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется выработать меры для прекращения кризиса в сирийской провинции Идлиб.

Гаджеты Появились изображения PlayStation 5 в новом дизайне Публикации появились на ресурсах LetsGoDigital и Concept Creator. Новая PlayStation 5 имеет строгий дизайн в бело-черном исполнении.

Политика Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.

Политика Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.

Армия и оружие ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе «3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.

Политика Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

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Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Общество Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком» Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".

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Кино Минкульт выдал фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение Ранее кинотеатры откладывали предпремьеры на неопределенный период – ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине из-за технических несоответствий, связанных с предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.

Политика Песков рассказал о защите Путина от коронавируса Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.