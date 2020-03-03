Экономика
RT на русскомФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газетавчера в 10:17
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Армия и оружие
В Идлибе погиб турецкий военный
Хоккей
ЦСКА второй раз обыграл «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (3:0) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.
Политика
Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
Общество
СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает «Би-би-си», называя документ «планом Б».
Футбол
«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России
В полуфинале Кубка России "Спартак" встретится с "Зенитом", который обыграл в гостях "Ахмат" - 2:1.
Политика
Зеленский назвал имя вероятного преемника Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил отправить премьер-министра Алексея Гончарука в отставку, а вместо него назначить действующего вице-премьера Дениса Шмыгаля.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Кино
Железняк и Кравченко покинули съемочную площадку сериала «Сваты»
Создатели сериала «Сваты» отказываются отвечать на вопросы журналистов либо уходят от ответов, в то время как выход седьмого сезона сериала может оказаться под угрозой, поскольку со съемочной площадки в Минске начали уезжать актеры.
Армия и оружие
Пришли на базу: Анкаре не удается переломить ситуацию в Ливии
В ночь на 3 марта главная военная база Анкары — аэропорт Митига — была вновь обстреляна и получила серьезные повреждения.
Финансы
Рубль заразился коронавирусом: что будет с курсом весной
К концу февраля рубль потерял относительно американской валюты три процента, европейской — 2,1. Аналитики предупреждают, что в марте может быть и 70 за доллар, причем это не предел.
Авто
Список облагаемых налогом на роскошь машин расширили
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Армия и оружие
Рада разрешила допуск иностранных военных в Украину для учений
Верховная рада Украины приняла в среду закон, который разрешает допуск на территорию страны иностранных военных в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Политика
Турция не признает апрельские выборы в парламент Сирии
Турция не признает выборы в парламент Сирии, которые пройдут в апреле текущего года, сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Игры
В PlayStation Store началась распродажа с двойными скидками
В магазине Sony началась новая распродажа, во время которой подписчики PlayStation Plus могут получить двойную скидку.
Шоу-бизнес
Литвинова рассказала Собчак про отношения с Земфирой и Сурковым
Актриса и режиссер Рената Литвинова в интервью Ксении Собчак рассказала об отношениях с певицей Земфирой.
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 3 марта
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 3 марта 2020 года.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Авто
Koenigsegg представил новый гиперкар Gemera
Шведская компания представила спорткар Jesko Absolute и четырехместный мегакар Gemera.
Гаджеты
В Сети появились новые изображения PlayStation 5 и геймпада
Как передает ToDay News Ufa, речь – о PlayStation 5 и контроллере DualShock 5. Изображения созданы ресурсом LetsGoDigital в сотрудничестве с Concept Creator.
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Футбол
«Мирандес» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании
Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Мирандес» — «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании сезона-2019/2020.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Политика
В турецком парламенте подрались депутаты
Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.
Общество
В ОП оценили идею ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.