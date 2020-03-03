Экономика

RT на русскомRT на русскомФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится
 в пресс-релизе службы.
Новая газетавчера в 10:17

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Эксперты: действия ФРС США могут побудить ЦБ более решительно понижать ключевую ставку

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ФРС может понизить ставку из-за китайского вируса

ГЛАС.RU02 марта в 12:18
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Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США

Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
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СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает «Би-би-си», называя документ «планом Б».
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В полуфинале Кубка России "Спартак" встретится с "Зенитом", который обыграл в гостях "Ахмат" - 2:1.
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Зеленский назвал имя вероятного преемника Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил отправить премьер-министра Алексея Гончарука в отставку, а вместо него назначить действующего вице-премьера Дениса Шмыгаля.
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Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
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Создатели сериала «Сваты» отказываются отвечать на вопросы журналистов либо уходят от ответов, в то время как выход седьмого сезона сериала может оказаться под угрозой, поскольку со съемочной площадки в Минске начали уезжать актеры.
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Армия и оружие

Пришли на базу: Анкаре не удается переломить ситуацию в Ливии

В ночь на 3 марта главная военная база Анкары — аэропорт Митига — была вновь обстреляна и получила серьезные повреждения.
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Финансы

Рубль заразился коронавирусом: что будет с курсом весной

К концу февраля рубль потерял относительно американской валюты три процента, европейской — 2,1. Аналитики предупреждают, что в марте может быть и 70 за доллар, причем это не предел.
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Список облагаемых налогом на роскошь машин расширили

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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
ТАСС 13:45
Армия и оружие

Рада разрешила допуск иностранных военных в Украину для учений

Верховная рада Украины приняла в среду закон, который разрешает допуск на территорию страны иностранных военных в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
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Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

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Турция не признает апрельские выборы в парламент Сирии

Турция не признает выборы в парламент Сирии, которые пройдут в апреле текущего года, сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
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В PlayStation Store началась распродажа с двойными скидками

В магазине Sony началась новая распродажа, во время которой подписчики PlayStation Plus могут получить двойную скидку.
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Литвинова рассказала Собчак про отношения с Земфирой и Сурковым

Актриса и режиссер Рената Литвинова в интервью Ксении Собчак рассказала об отношениях с певицей Земфирой.
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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 3 марта

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 3 марта 2020 года.
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Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
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Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
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Шведская компания представила спорткар Jesko Absolute и четырехместный мегакар Gemera.
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Калужского министра здравоохранения госпитализировали после ДТП

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В Сети появились новые изображения PlayStation 5 и геймпада

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Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже

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«Мирандес» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Мирандес» — «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании сезона-2019/2020.
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Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
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В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru 12:12
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В турецком парламенте подрались депутаты

Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.
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Общество

В ОП оценили идею ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РИА Новости 01:54
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