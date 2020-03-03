с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.

Политика Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.

Политика Зеленский назвал имя вероятного преемника Гончарука Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил отправить премьер-министра Алексея Гончарука в отставку, а вместо него назначить действующего вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Кино Железняк и Кравченко покинули съемочную площадку сериала «Сваты» Создатели сериала «Сваты» отказываются отвечать на вопросы журналистов либо уходят от ответов, в то время как выход седьмого сезона сериала может оказаться под угрозой, поскольку со съемочной площадки в Минске начали уезжать актеры.

Финансы Рубль заразился коронавирусом: что будет с курсом весной К концу февраля рубль потерял относительно американской валюты три процента, европейской — 2,1. Аналитики предупреждают, что в марте может быть и 70 за доллар, причем это не предел.

Политика Турция не признает апрельские выборы в парламент Сирии Турция не признает выборы в парламент Сирии, которые пройдут в апреле текущего года, сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Биатлон МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.

Гаджеты В Сети появились новые изображения PlayStation 5 и геймпада Как передает ToDay News Ufa, речь – о PlayStation 5 и контроллере DualShock 5. Изображения созданы ресурсом LetsGoDigital в сотрудничестве с Concept Creator.

Общество BMW презентовала новый логотип марки Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

Политика «Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2» Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».