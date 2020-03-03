с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.

Политика Зеленский поговорил с Порошенко в президиуме Верховной рады Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бывшим главой государства Петром Порошенко в президиуме Верховной рады, сообщает РИА "Новости".

Политика В турецком парламенте подрались депутаты Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Политика Украинский парламент назначил нового главу МИД Украинский парламент назначил главой МИД Дмитрия Кулебу, который ранее занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Биатлон МОК дал ответ по делу о поддельных подписях Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором он сообщает о подлинности подписей под показаниями по допинговым делам экс-биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает ТАСС.

Общество Госдума снижает возраст получения негосударственной пенсии Законопроект гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Кино Железняк и Кравченко покинули съемочную площадку сериала «Сваты» Создатели сериала «Сваты» отказываются отвечать на вопросы журналистов либо уходят от ответов, в то время как выход седьмого сезона сериала может оказаться под угрозой, поскольку со съемочной площадки в Минске начали уезжать актеры.

Политика Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

Происшествия До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси 25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.

Футбол Гол Жиркова вывел «Зенит» в полуфинал Кубка России Грозненский «Ахмат» потерпел поражение в экстра-тайме домашнего матча 1/4 финала Кубка России с питерским «Зенитом» — 1:2 д.в. На 58-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зенита».

Общество В Италии закрывают все образовательные учреждения из-за коронавируса Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.