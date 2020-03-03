с чего всё началось

Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Авто Дебютировал конкурент Tesla Model 3 от BMW Во вторник, 3 марта, состоялась онлайн-премьера электромобиля BMW i4, главным соперником которого немцы считают Tesla Model 3. Баварской компании пришлось перенести презентацию в Мюнхен и провести трансляцию в Сети из-за отмены Женевского автосалона, где изначально и должна была дебютировать новинка.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.

Здоровье Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Шоу-бизнес Бузова поделилась с поклонниками отрывком новой песни Российская артистка Ольга Бузова опубликовала в социальной сети Instagram сторис, где поделилась отрывком из своей песни и танцевальными движениями.

Общество Путин назвал отличие стабильности от застоя На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.

Экономика Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.