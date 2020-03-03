Экономика

МонаВистаМонаВистаИз-за коронавируса ФРС США снизила ставку

Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится
 в пресс-релизе службы.
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