Экономика
МонаВистаИз-за коронавируса ФРС США снизила ставку
Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газетавчера в 10:17
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Армия и оружие
Россия усилила военное присутствие в Сирии
Россия усилила военное присутствие в Сирии, передает Reuters со ссылкой на результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку
Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции.
Авто
Дебютировал конкурент Tesla Model 3 от BMW
Во вторник, 3 марта, состоялась онлайн-премьера электромобиля BMW i4, главным соперником которого немцы считают Tesla Model 3. Баварской компании пришлось перенести презентацию в Мюнхен и провести трансляцию в Сети из-за отмены Женевского автосалона, где изначально и должна была дебютировать новинка.
Гаджеты
Названы подробные характеристики игрового нетбука GPD Win Max
В сеть просочились полные спецификации игрового мини-ноутбука GPD Win MAX, который готовится к выходу.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Армия и оружие
Накануне переговоров Путина с Эрдоганом боевики пошли ва-банк в Сирии
Эксперты рассказали «МК», что наступление боевиков вызвано желанием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилить свои позиции на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Происшествия
Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
В Мурманской области в результате взрыва имитационного боеприпаса пострадали пять военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука
Зеленский поддержал его кандидатуру. Обновление: Рада утвердила кандидатуру Шмыгаля на посту нового премьер-министра Украины.
Общество
В России изменят систему оплаты больничных листов и декретных отпусков
В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Музыка
Солист группы «Непара» выкупил название группы и её известные песни
Шоу-бизнес
Барановская разместила нежный снимок с младшим сыном
Телеведущая подписала снимок в соцсети коротко — «Люблю». Телеведущая Юлия Барановская показала подписчикам в Instagram любимого мужчину.
Политика
Трамп оценил результаты Байдена на праймериз в супервторник
Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги "супервторника".
Политика
Компания «Конкорд» отказалась предоставить суду в США истребованные им документы
Глава компании Евгений Пригожин направил в США письменное заявление, в котором объяснил, что возглавляемая им компания такими бумагами не располагает.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Здоровье
Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером
Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Бузова поделилась с поклонниками отрывком новой песни
Российская артистка Ольга Бузова опубликовала в социальной сети Instagram сторис, где поделилась отрывком из своей песни и танцевальными движениями.
Общество
Путин назвал отличие стабильности от застоя
На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Игры
Состоялся релиз обновленного шутера Halo: Combat Evolved для ПК
Halo: Combat Evolved с момента выхода в 2003 году дал начало культовой серии видеоигр, повествующих о приключениях суперсолдата Master Chief.
Экономика
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Ученые выяснили, что терракотовая голова, которую обнаружили во время строительства Крымского моста, относится к V веку до н. э.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Футбол
Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
Как сообщает Goal, английский футболист рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед».
Политика
В Турции бунтуют против встречи Эрдогана с Путиным
Основная оппозиционная сила, Республиканская народная партия (РНП), раскритиковала действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана на мировой арене и усомнилась в необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая запланирована на 5 марта.