ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача - предотвратить мировую рецессию.

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на распространенное заявление регулятора.

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

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