ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача - предотвратить мировую рецессию.

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на распространенное заявление регулятора.

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Энергетика Нефть Brent отыграла в цене $1,2 Североморская нефтяная смесь марки Brent отыграла в цене после падения на более 5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

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Шоу-бизнес Любовь Толкалина тайно вышла замуж Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.