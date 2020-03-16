Коронавирус
Газета.RuФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на распространенное заявление регулятора.
Читать в источнике
Оценить212
ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача - предотвратить мировую рецессию.
— Алексей Кудрин, российский политикТАСС 18:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп требует от ФРС снизить ставку и принять меры стимулирования экономики
Финмаркет13 марта в 11:07
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:18, Ашберн
Энергетика
Нефть Brent отыграла в цене $1,2
Североморская нефтяная смесь марки Brent отыграла в цене после падения на более 5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Здоровье
Петербургские врачи назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Ранее врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств.
Армия и оружие
СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма
Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Происшествия
В Германии школьница зарезала брата и написала послание его кровью
В Германии 15-летняя школьница зарезала сводного трехлетнего брата и оставила послание на стенах из его крови для матери, сообщает The Sun.
Футбол
Руни о вирусе: с игроками в Англии обращаются как с морскими свинками
В пятницу чемпионат Англии и все соревнования Футбольной ассоциации Англии (FA) были приостановлен до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительный механизм назначения пенсий с 2021 года.
Музыка
В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение
В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
Происшествия
В Шелехове автоледи врезалась в дорожный знак и сбила двух школьниц
36-летняя женщина, находящаяся за рулем авто Toyota Corona, врезалась в дорожный знак и сбила двух школьниц, которые шли по тротуару в сторону пешеходного перехода.
Происшествия
Конфликт обернулся для благовещенца 10 годами строгого режима
Между горожанином и мужчиной престарелого возраста произошел словесный конфликт.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД).
Экономика
Инвестиционные проекты могут остаться в 2020 году без денег
Окончательного решения нет, все зависит от того, превысит ли ликвидная часть ФНБ после сделки по покупке Сбербанка у ЦБ и продажи валюты 7% ВВП, объясняет федеральный чиновник.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Политика
СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши
На украинско-польской границе образовались многокилометровые очереди из-за украинских гастрбайтеров, которые спешат вернуться на родину.
Политика
Конституционный суд начал экстренную проверку поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал 14 марта закон об изменении Конституции, и в тот же день Конституционный суд (КС) начал экстренное заседание для проверки поправок.
Шоу-бизнес
После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники
После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники Муж Оксаны Самойловой уехал из рехаба.
Технологии
NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом
Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Политика
Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году
Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
Здоровье
Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств
Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина тайно вышла замуж
Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Общество
Алтайские фермеры обратились к губернатору Виктору Томенко
Глава фермерского Союза попросил главу края Виктора Томенко обозначить эту проблему «на самом высоком уровне» в Москве.
Футбол
«Шахтер» проиграл во второй раз в чемпионате Украины
Луганская Заря в матче 23-го тура чемпионата Украины нанесла поражение со счетом 1:0 лидеру турнира донецкому Шахтеру.