Коронавирус
ВедомостиФРС США снизила базовую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Общество
Коронавирус может передаваться через наличные деньги
Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.
Общество
«Тотальный диктант» перенесли на осень
Образовательная акция «Тотальный диктант» переносится на осень 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Космос
Впервые обнаружили экзопланету за пределами плоскости диска галактики
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
Хоккей
«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»
Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Экономика
В РФ готовят план первоочередных действий в связи с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до вечера 17 марта разработать план первоочередных действий из-за распространения коронавируса.
Авто
В Ярославле продают новую «Оку» без пробега
В Ярославле выставили на продажу совсем новую ВАЗ-1111 «Оку» 2002 года выпуска с пробегом 238 километров.
Политика
Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Финансы
Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей
Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Политика
Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Общество
Газпром остановил «Силу Сибири» на профилактику до 1 апреля
Компания «Газпром» остановила газопровод «Сила Сибири», по которому газ идет на Дальний Восток и в Китай, на профилактические работы до 1 апреля, сообщило управление информации газового холдинга.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения
При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Происшествия
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»
Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
Единоборства
Усик: хочу кое в чём признаться. Я болен хэппивирусом
Украинский боксёр Александр Усик пошутил на тему коронавируса, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
Общество
В США приступили к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
Первый из 45 молодых и здоровых волонтеров в США получит сегодня экспериментальную дозу вакцины от коронавируса.
Общество
В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса
Власти Нью-Йорка постановили закрыть все рестораны и бары с 9.00 17 марта из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, но можно будет взять еду навынос, говорится в заявлении мэра американского города Билла де Блазио.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Экономика
Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд
«На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.», — сказал представитель Минприроды.
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Общество
ВГУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
Кстати, на дистанционное обучение рекомендовали перейти и в российских школах. Но в Воронеже пока такие ограничения не вводят.