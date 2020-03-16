Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Общество Коронавирус может передаваться через наличные деньги Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.

Политика Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.

Общество В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.

Финансы Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.

Наука Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.

Общество Газпром остановил «Силу Сибири» на профилактику до 1 апреля Компания «Газпром» остановила газопровод «Сила Сибири», по которому газ идет на Дальний Восток и в Китай, на профилактические работы до 1 апреля, сообщило управление информации газового холдинга.

Общество Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".

Шоу-бизнес Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.

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Экономика Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20% Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

Экономика Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд «На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.», — сказал представитель Минприроды.