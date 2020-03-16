Коронавирус

ВедомостиВедомостиФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Эксперт оценил решение ФРС США снизить базовую ставку почти до нуля

РИА Новости04:19

Эксперт оценил решение ФРС США снизить ключевую ставку

RT на русском03:35

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Ведомости02:01

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 марта

Интерфакс00:30

Нефть, доллар, рубль — как на них влияет изменение базовой ставки ФРС США

ТАСС04:25

ФРС снизила ставку почти до нуля. Что это значит для инвестора

РБК05:00

Главные новости к утру 16 марта

Коммерсантъ00:01
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Общество

Коронавирус может передаваться через наличные деньги

Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.
КП - Кубань 01:46
Общество

«Тотальный диктант» перенесли на осень

Образовательная акция «Тотальный диктант» переносится на осень 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.
Сибирские Новости 03:27
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Космос

Впервые обнаружили экзопланету за пределами плоскости диска галактики

Портал Поиск вчера в 10:36
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Хоккей

«Барыс» отказался участвовать в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

РБК 04:02
Общество

В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 03:43
Хоккей

«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»

Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Чемпионат вчера в 04:05
Экономика

В РФ готовят план первоочередных действий в связи с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до вечера 17 марта разработать план первоочередных действий из-за распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 03:49
Авто

В Ярославле продают новую «Оку» без пробега

В Ярославле выставили на продажу совсем новую ВАЗ-1111 «Оку» 2002 года выпуска с пробегом 238 километров.
Автоновости дня 01:09
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Финансы

Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей

Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Ведомости 05:05
Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
ТАСС Наука 04:40
Политика

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
РИА Новости вчера в 10:40
Общество

Газпром остановил «Силу Сибири» на профилактику до 1 апреля

Компания «Газпром» остановила газопровод «Сила Сибири», по которому газ идет на Дальний Восток и в Китай, на профилактические работы до 1 апреля, сообщило управление информации газового холдинга.
Взгляд.ру 03:45
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Общество

Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения

При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Взгляд-инфо 02:52
Происшествия

Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»

Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Интерфакс 05:07
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 19:12
Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

REGNUM 01:17
Единоборства

Усик: хочу кое в чём признаться. Я болен хэппивирусом

Украинский боксёр Александр Усик пошутил на тему коронавируса, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
Чемпионат 04:15
Общество

В США приступили к испытанию вакцины от COVID-19 на людях

Первый из 45 молодых и здоровых волонтеров в США получит сегодня экспериментальную дозу вакцины от коронавируса.
BFM.ru 04:40
Общество

В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса

Власти Нью-Йорка постановили закрыть все рестораны и бары с 9.00 17 марта из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, но можно будет взять еду навынос, говорится в заявлении мэра американского города Билла де Блазио.
РИА Новости вчера в 22:43
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Экономика

Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд

«На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.», — сказал представитель Минприроды.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Общество

ВГУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса

Кстати, на дистанционное обучение рекомендовали перейти и в российских школах. Но в Воронеже пока такие ограничения не вводят.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:50
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
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