ВедомостиФРС США повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовыхФедеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых, следует из решения, опубликованного на сайте регулятора.ВедомостиВ сообщении на сайте ФРС говорится о намерении достичь максимального уровня занятости в США и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.RT на русскомФРС также понизила прогноз роста ВВП США в этом году до 1,7% с почти 3%, на 2023 год рост американской экономики также ожидается на уровне 1,7%. Кроме того, ухудшены ожидания регулятора по инфляции в этом году — с 4,3% до 5,2%.BFM.ru«Повышение на 50-75 базисных пунктов является наиболее вероятным на нашем следующем заседании», — приводит РИА Новости слова главы ФРС Джерома Пауэлла.Lenta.ruЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruНовые ИзвестияRTVIForbesРБК ИнвестицииРоссийская газетаПолитика СегодняФорпост Северо-ЗападНародные новостиСОРОКАЯмал-МедиаТелеканал 360°ИА Красная ВеснаInfinicaЭкономика сегодняReadovka NewsГазета.RuВечерняя МоскваФАНКомсомольская правдаFrank MediaDaily StormНовый ДеньПодробнее о событииКлючевая ставка повышается рекордными темпамиКоммерсантъ16:10ФРС США впервые с 1994 года повысила ставку сразу на 0,75 п.пFinam.Ru14:04ФРС повысила ставку на 75 б.п. и планирует ее быстрый подъем в этом годуИнтерфакс14:47ФРС США повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовыхВедомости14:43ФРС США повысила ставку до 1,5—1,75% годовыхRT на русском14:14ФРС США подняла базовую процентную ставку до 1,5-1,75 процента годовыхРИА Новости14:05ФРС США повысила ставку до 1,5-1,75%ТАСС15:06Показать ещёОценить414Поделиться