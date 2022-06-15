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ФРС США повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых, следует из решения, опубликованного
 на сайте регулятора.
Ведомости
В сообщении на сайте ФРС говорится о намерении достичь максимального уровня занятости в США и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
RT на русском
ФРС также понизила прогноз роста ВВП США в этом году до 1,7% с почти 3%, на 2023 год рост американской экономики также ожидается на уровне 1,7%. Кроме того, ухудшены ожидания регулятора по инфляции в этом году — с 4,3% до 5,2%.
BFM.ru
«Повышение на 50-75 базисных пунктов является наиболее вероятным на нашем следующем заседании», — приводит РИА Новости слова главы ФРС Джерома Пауэлла.
Lenta.ru

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