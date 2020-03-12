Экономика

Красная веснаКрасная веснаФРС поддержит фондовой рынок США на $1,5 триллиона

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12 марта пройдет первый аукцион на $500 млрд на трехмесячные сделки репо, а 13 марта рынку будут предоставлены $500 млрд для одномесячного репо и еще $500 млрд для трехмесячного. Также ФРС пообещала начать покупку казначейских облигаций США.
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