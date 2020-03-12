Экономика
Красная веснаФРС поддержит фондовой рынок США на $1,5 триллиона
12 марта пройдет первый аукцион на $500 млрд на трехмесячные сделки репо, а 13 марта рынку будут предоставлены $500 млрд для одномесячного репо и еще $500 млрд для трехмесячного. Также ФРС пообещала начать покупку казначейских облигаций США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:39, Ашберн
Общество
Информатор WikiLeaks Мэннинг попыталась покончить с собой
Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе, попыталась покончить с собой.
Здоровье
Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
Финансы
ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей
Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.
Общество
Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Здоровье
Производители предложили создать резерв необходимых фармсубстанций на базе Росрезерва
Резерв активных фармацевтических субстанций (АФС) можно сделать на базе Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва), полагают производители.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Экономика
Почему федеральные фармритейлеры перестали покупать аптечные сети в регионах
Почему федеральные фармритейлеры перестали покупать аптечные сети в регионах Стагнация рынка фармацевтической розницы вынудила его крупнейших игроков менять модель развития.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Финансы
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Общество
Россия закрыла границу для граждан Италии
Распоряжение касается и других иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, за исключением граждан стран - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Общество
Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости
Дедушка семи внуков, 56-летний британец Энди Уилкинсон, которого принимают за 30-летнего мужчину, рассказал Daily Mail о своем образе жизни.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Политика
Горбачев обратился к мировым лидерам
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Наука
Ученые подтвердили права России на расширение шельфа в Арктике
Как сообщало ИА REGNUM, в 2001 году Россия подала заявку на признание за ней участка арктического шельфа, включающего хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.
Армия и оружие
Вооруженные силы досрочно получили первый в 2020 году полк С-400
Министерство обороны России досрочно получило полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".
Происшествия
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Игры
Comanche выходит в ранний доступ Steam
Здоровье
В Карелии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
На территории Карелии введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил минздрав республики.
Единоборства
Коронавирус угрожает бою Хабиба и Фергюсона
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Напомним, в феврале США ввели санкции против другой «дочки» «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Финансы
Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности
Аналитики из агентства "Национальные кредитные рейтинги" подготовили отчет, в котором сообщили, что более 60 российских регионов в этом году могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Финансы
Курс доллара превысил 74 рубля впервые за четыре года
Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро достигал 84,02 руб. – в последний раз евро превышал отметку 84 рубля в феврале 2016 года.