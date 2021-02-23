Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

ФРС США изучает вопрос создания электронного доллара

ФРС, заверил Пауэлл, намерена решать связанные с этим технические вопросы, а также широко консультироваться с общественностью о целесообразности введения электронного доллара вообще.В источнике
РИА Новости
ПолитРоссия
Росбалт
ПРАЙМ
Экономика сегодня
ИА Красная Весна
ТК Звезда
Аргументы и Факты
Lenta.ru
Телеканал 360°
3DNews
С чего всё началось

ФРС США изучает вопрос создания электронного доллара

ФРС США внимательно изучает вопрос создания электронного доллара, однако делать это надо так, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы, заявил во вторник глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.
РИА Новостивчера в 12:17
Подробнее о событии

ФРС США рассматривает вопрос создания электронного доллара

Аргументы и Факты16:59

В США задумались о создании электронного доллара

ТК Звезда16:58

ФРС США изучает вопрос создания электронного доллара

Росбалтвчера в 12:12

США думают над созданием электронного доллара

Телеканал 360°вчера в 14:56

Федеральная резервная система США (аналог Центрального банка), изучает вопрос создания электронного доллара

Эхо Москвывчера в 12:32

ФРС США изучает вопрос создания электронного доллара

РИА Новостивчера в 12:17

В США задумались о создании электронного доллара

Lenta.ruвчера в 15:42
Интересное

Контракт на транзит газа из России по Румынии прекратил действие

Контракт на транспортировку природного газа по территории Румынии в третьи страны, заключенный с "Газпром экспорт" и действительный до 31 декабря 2023 года, прекращает действие по согласию обеих сторон.
ТАСС22 февраля в 09:32