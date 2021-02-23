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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

ФРС США рассматривает вопрос создания электронного доллара

Глава Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Джером Пауэлл заявил, что ФРС США внимательно изучает вопрос создания электронного доллара.В источнике
Аргументы и Факты
Росбалт
РИА Новости
ПРАЙМ
ИА Красная Весна
ТК Звезда
Lenta.ru
Телеканал 360°
3DNews
С чего всё началось

ФРС США изучает вопрос создания электронного доллара

ФРС США внимательно изучает вопрос создания электронного доллара, однако делать это надо так, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы, заявил во вторник глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.
РИА Новостивчера в 12:17
Подробнее о событии

ФРС США рассматривает вопрос создания электронного доллара

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В США задумались о создании электронного доллара

ТК Звезда16:58

ФРС США изучает вопрос создания электронного доллара

РИА Новостивчера в 12:17

США думают над созданием электронного доллара

Телеканал 360°вчера в 14:56

Федеральная резервная система США (аналог Центрального банка), изучает вопрос создания электронного доллара

Эхо Москвывчера в 12:32

В США задумались о создании электронного доллара

Lenta.ruвчера в 15:42

ФРС США изучает вопрос создания электронного доллара

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Дочери актрисы Заворотнюк понадобилась помощь врача из-за больной раком матери

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Evo-rus.com21 февраля в 02:38

Глава Microsoft заявил о причастности разведки России к масштабной кибератаке

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Lenta.ru16:34