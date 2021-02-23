Дочери актрисы Заворотнюк понадобилась помощь врача из-за больной раком матери

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Анна Заворотнюк, дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые откровенно рассказала о состоянии онкобольной матери и о том, как она сама переносит болезнь близкого ей человека.