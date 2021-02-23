ФРС США рассматривает вопрос создания электронного доллара
Глава Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Джером Пауэлл заявил, что ФРС США внимательно изучает вопрос создания электронного доллара.В источнике
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ФРС США изучает вопрос создания электронного доллара
ФРС США внимательно изучает вопрос создания электронного доллара, однако делать это надо так, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы, заявил во вторник глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.
РИА Новостивчера в 12:17
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