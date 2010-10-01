По словам представителя ФРС, говорить об объемах и продолжительности пагубных явлений еще рано, но риски существуют. Он отметил, что в первом квартале этого года коронавирус окажет заметное влияние на экономику КНР. Кларида добавил, что инфляция в США находится под контролем ФРС.

ФРС США следит за влиянием коронавируса на экономику

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