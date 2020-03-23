Экономика

ПРАЙМПРАЙМФРС вновь предоставит рынку в рамках РЕПО дополнительные $0,5 трлн

Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка, входящий в Федеральную резервную систему (ФРС) США, вновь проведет дополнительные операции РЕПО "овернайт" на сумму в 500 миллиардов долларов, об этом сообщил финансовый регулятор.
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