Экономика

Life.ruLife.ruФРС США уменьшила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение уменьшить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. За понижение ставки голосовали восемь из десяти представителей Федерального резерва, в том числе глава ФРС Джером Пауэлл.
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