Экономика
Life.ruФРС США уменьшила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение уменьшить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. За понижение ставки голосовали восемь из десяти представителей Федерального резерва, в том числе глава ФРС Джером Пауэлл.
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Авто
Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов
Экономика
Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
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Американские ученые в ходе серии экспериментов выяснили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, в том числе назвали причину тяги к сладкому и алкоголю.
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Мать зарезанного в Нарьян-Маре мальчика рассказала о трагедии
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Нейт Диас назвал Хабиба Нурмагомедова мертвой собакой
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В Госдуме предложили разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ
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Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
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Госдеп по требованию суда согласился публиковать документы, которые связаны с адвокатом президента США Дональлда Трампа Рудольфа Джулиани и с его политикой в отношении Украины.
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Путин прибыл в Венгрию с визитом
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Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз
Россия не ставит вопрос о создании военного союза с Китаем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".
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Назвали тревожный признак скорой смерти
Тревожным признаком скорой смерти являются изменения в двигательной активности пожилых людей.
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Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента
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Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
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Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
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В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб
Двое пострадавших пешеходов, пассажиры автомобиля Ssang Yong и водитель автомобиля Renault Logan были госпитализированы.
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Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
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Асад назвал Трампа лучшим президентом
Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
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Фронтальная камера Xiaomi Mi Note 10 впервые демонстрирует возможности
Энергетика
Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга
Котировки декабрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,88 доллара и составили 54,18 доллара за баррель.
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Политика
Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане
Горошинский рассказал, что в аэропортах Тбилиси и Борисполе грузинским снайперам был обеспечен проход по поддельным документам без пограничного контроля.