Экономика
REGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
В Нарьян-Маре, в Ненецком автономном округе (НАО), мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости вчера в 04:29
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
Армия и оружие
После смерти аль-Багдади ИГ выбрало нового лидера
Группа боевиков "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещена в России) подтвердила, что ее теперь уже бывший лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит, сообщает агентство Reuters.
Газета.Ru 14:04
Общество
Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Транспорт
Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 18:58
Футбол
«Ливерпуль» установил рекорд Кубка английской лиги
Как сообщает Opta в «Твиттере», для мерсисайдцев эта победа стала уже восьмой в серии одиннадцатиметровых в этом турнире, что является рекордом.
Чемпионат 02:40
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия 16:45
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 18:32
Происшествия
Арестованы подозреваемые в убийстве главы поселка в Амурской области
Аргументы и Факты 04:49
Фигурное катание
Загитова превзошла соперниц на тренировке этапа Гран-при во Франции
РИА Новости 13:10
Авто
Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России
Росстандарт объявил о старте отзывной компании автомобилей BMW в России.
CarsWeek.ru 07:10
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 19:03
Общество
Формула-1 показала, как будут выглядеть болиды 2021 года
На пресс-конференции в Остине руководство Формулы-1 показало модель болида, который разработан в соответствии с новым техническим регламентом.
Metaratings 15:26
Политика
Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США, узнали СМИ
Суд принял дело к рассмотрению и решил приостановить процесс экстрадиции Буркова в США.
Газета.Ru 18:10
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Технологии
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 13:18
Гаджеты
Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Речь идет о модели Nvidia GeForce GTX 1660 Super.
iXBT.com 29 октября в 09:00
Политика
В России оценили призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости 19:33
Общество
Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился
Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Политика
Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру
«Сегодня Россия усердно работает над навязыванием вариантов своей системы ПВО С-400 по всему миру, в то время как Китай поставляет всё, начиная с бронетранспортеров и заканчивая вооруженными беспилотниками», — сказал Купер.
Известия 13:08
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Экономика
Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%
Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
ТАСС 17:37
Космос
NASA поделилось планами лунных миссий
Ридус 29 октября в 16:17
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Политика
Горбачев посоветовал «не возводить стен» между Россией и Западом
Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что он против любых разделительных линий и стен — физических или нематериальных.
Известия 17:45
Общество
«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»
НАСА запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах.
BFM.ru 05:38
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости 18:41
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06