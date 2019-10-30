Экономика
REGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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Происшествия
Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии
iReactor вчера в 23:28
Экономика
Выручка Apple составила $64 млрд
Компания Apple отчиталась о квартальной выручке — она выросла на 2% и составила $64 млрд.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Общество
Эксперты оценили высокое качество приёма в тюменские вузы
В нашем регионе эксперты оценивали качество приема в 11 вузах. Лучший результат у Тюменского государственного университета.
Тюменские известия вчера в 09:35
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновлённых Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Кино
HBO отказался от приквела «Игры престолов»
Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru 29 октября в 17:31
Политика
Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины при прямых поставках, заявил президент России Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 13:44
Путешествия
Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога
Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Вечерние Челны 28 октября в 08:36
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
Известия вчера в 16:01
Технологии
На «Биржу Tele2» вышли 2,5 млн абонентов
В первый же месяц после запуска сервисом воспользовались 2,5 млн человек при равном количестве покупателей и продавцов, сообщает пресс-служба оператора.
TelecomDaily вчера в 05:17
Происшествия
Филиппины сотрясло мощное землетрясение
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очаг сейсмического события залегал на глубине около 20 километров, его эпицентр располагался в 35 километрах от расположенного на острове Минданао города Давао с населением более 1,2 миллиона человек, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 21:52
Политика
СМИ: активистов российского объединения «Единство Крыма» пригласили в Пражский град
Представители крымско-татарского объединения "Единство Крыма" ("Къырым бирлиги"), которое является альтернативой запрещенному в России "Меджлису крымско-татарского народа", были приглашены 28 октября в Пражский град на прием по случаю чешского государственного праздника - Дня образования Чехословакии, который дал президент республики Милош Земан.
ТАСС вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Фото крещения правнучки Алисы Фрейндлих растрогало фанатов
Внучка Алисы Фрейндлих 25-летняя Анна Тарасова опубликовала в Instagram фото с крещения маленькой дочки.
Пятый канал 28 октября в 16:59
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Наука
Ученые: Осторожность цыплят перед лицом опасности является врожденной
Ученым из Италии удалось выяснить, что осторожность цыплят, если им угрожает опасность, является врожденной.
Актуальные Новости вчера в 11:49
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Единоборства
Ковалев и Альварес проведут бой года. Пропустить невозможно
Поединок в Лас-Вегасе станет решающим в карьере россиянина и мексиканца. Давно в боксе не было боя, которого бы ждали с таким нетерпением.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Культура
Иван Охлобыстин рассказал о новом сериале «Полярный»
Профиль вчера в 03:45
Армия и оружие
Военные России вышли на маршрут совместного с Турцией патрулирования
Российские военные согласно договоренности с Турцией вместе с правительственными войсками Сирии патрулируют районы зоны безопасности, чтобы обеспечить вывод курдских формирований.
РБК вчера в 23:24
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Известия вчера в 12:20
Космос
Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" заснял в космосе некий пугающий объект, который похож на чудовищное лицо.
РЕН ТВ 29 октября в 14:52
Футбол
Жена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба Львова
Жена футболиста Николая Морозюка, который играет за турецкий «Ризерспор», стала президентом нового львовского футбольного клуба.
ИнфоСМИ 29 октября в 05:31
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Lenta.ru 29 октября в 08:25
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Армия и оружие
Россия построит не имеющие аналогов корабли
В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).
ГЛАС.RU вчера в 09:52
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия вчера в 16:35
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 29 октября в 05:21