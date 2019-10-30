Экономика
REGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет.
Здоровье
Онколог заявил, что рак невозможно победить
Шоу-бизнес
Пугачева и Юдашкин решили на время забыть о диете
Алла Борисовна призналась, что она и Валентин Юдашкин решили расслабиться - временно отказаться от диеты.
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Политика
Орбан назвал условие принятия Венгрией заявления НАТО по Украине
Заявление НАТО по Украине не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерским меньшинствам, проживающим в Закарпатье.
Шоу-бизнес
Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Армия и оружие
В Голливуде наладят выпуск танков Т-72 и БТР-90 для армии США
В настоящее время из запланированных к переделке 60 машин превращены в Т-72 и БТР-90 уже 12 внедорожников HMMWV и ещё 48 автомобилей конвертируют в течение 3 ближайших лет.
Общество
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Политика
СМИ показали характеристику КГБ на Путина
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Армия и оружие
В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок
Хоккей
Познер назвал «позорными» нападки Малкина из-за его гражданства США
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказался насчет американского гражданства хоккеиста сборной России Евгения Малкина.
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
Экономика
РБК: Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова назвала причину распада «Уральских пельменей»
Фото: старый состав шоу "Уральские пельмени" Что же касается причин распада, Михалкова опровергает всяческие слухи и домыслы насчет того, что здесь замешаны деньги.
Спорт
Путин высказался о развитии дзюдо в мире
Кино
Министр культуры не увидел оснований для запрета «Джокера» в России
Министр культуры Владимир Мединский критически высказался в адрес фильма Тодда Филлипса "Джокер", однако заявил, что не видит оснований для запрета его проката в России.
Общество
Twitter запретит всю политическую рекламу
Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Гаджеты
Экспертов разочаровали первые тесты APU AMD Ryzen
В интернете появились первые тесты новых процессоров APU AMD Ryzen с кодовым названием Renoir, обозначающим новое поколение.
Экономика
Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»
Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Политика
Мэр Краснотурьинска связал сокращение горбюджета с плохим результатом Шипулина на выборах
Краснотурьинск лишился инвестиций на 300 млн рублей из-за того, что экс-биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете невысокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре этого года, заявил глава города Александр Устинов на встрече с профсоюзными активистами городских предприятий.
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ может отказаться от участия в Кубке Лиги»
Поскольку Футбольная ассоциация Англии планирует провести четвертьфинальную стадию на неделе с 16 декабря, "Ливерпуль" может не принять в ней участие, так как 18-го числа отправляется в Катар на клубный чемпионат мира.