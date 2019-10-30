Экономика
Газета.RuФРС США снова уменьшила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регулятора. Такое решение было принято по итогам заседания ФРС.
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Происшествия
Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Политика
Премьер Ирака согласился уйти в отставку
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.
RT на русском 10:43
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 29 октября в 15:01
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Культура
Фадеев сравнил певцов с животными
Рамблер 09:39
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер ПК-версии Red Dead Redemption 2
До выхода ПК-версии Red Dead Redemption 2 осталось всего пять дней, и Rockstar решила, что пришла пора выпустить сюжетный релизный трейлер, который демонстрирует игру в 4K и при 60 fps.
Gmbox.ru 10:47
Наука
Ученые назвали тревожный признак скорой смерти
Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Общество
Alibaba сократит время доставки из Китая в Россию до 10 дней
Фото: dailyhodl.com Компания Alibaba начала отправлять в Россию купленные в интернет-магазине товары с помощью самолетов, чтобы сократить время доставки, сообщает Синьхуа.
ЭКД 10:36
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Культуромания 09:24
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Армия и оружие
Турция передаст России 18 пленных сирийских военных
Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.
Газета.Ru 09:46
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Футбол
«Ростов» в Кубке России сыграет со «Спартаком» в серой форме
Стало известно, в какой форме выйдут на поле футболисты «Ростова» и «Спартака» на матч 1/8 финала Кубка России.
Bookmaker-ratings.ru 04:45
Наука
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
РИА Новости 09:42
Армия и оружие
В Британии оценили пуск ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»
Британский таблоид The Daily Mail написал о пуске баллистической ракеты «Булава» подводным крейсером стратегического назначения «Князь Владимир».
ФАН 02:28
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Авто
Skoda рассказала о новой Octavia
Вероятнее всего новое поколение Skoda Octavia представят на автосалоне в Женеве в марте следующего года.
5 колесо 29 октября в 04:49
Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Происшествия
Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии
Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Интерфакс 07:03
Хоккей
«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд
Sports.ru 10:40
Армия и оружие
Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях
«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
Взгляд.ру вчера в 01:17
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Политика
Помпео раскритиковал коммунистический строй Китая
Американский политик описал предлагаемую КПК модель управления как «правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать» в соответствии с желаниями высокопоставленных коммунистов, пишет РИА «Новости».
RuNews24.ru 01:10