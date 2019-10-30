Экономика

Газета.RuГазета.RuФРС США снова уменьшила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регулятора. Такое решение было принято по итогам заседания ФРС.
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Мировые рынки: ФРС намекнула на паузу, рынок акций это не остановило

ПРАЙМ06:43

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Известиявчера в 16:14

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

РБКвчера в 14:01

ФРС США снизила базовую ставку

РИА Новостивчера в 14:47

Смягчение пройденного

Российская газетавчера в 14:27

Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

ТАССвчера в 20:51

Глава ФРС США оценил новое снижение ставки

Газета.Ruвчера в 15:32
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Происшествия

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Политика

Премьер Ирака согласился уйти в отставку

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.
RT на русском 10:43
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 29 октября в 15:01
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Культура

Фадеев сравнил певцов с животными

Рамблер 09:39
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер ПК-версии Red Dead Redemption 2

До выхода ПК-версии Red Dead Redemption 2 осталось всего пять дней, и Rockstar решила, что пришла пора выпустить сюжетный релизный трейлер, который демонстрирует игру в 4K и при 60 fps.
Gmbox.ru 10:47
Наука

Ученые назвали тревожный признак скорой смерти

Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Общество

Alibaba сократит время доставки из Китая в Россию до 10 дней

Фото: dailyhodl.com Компания Alibaba начала отправлять в Россию купленные в интернет-магазине товары с помощью самолетов, чтобы сократить время доставки, сообщает Синьхуа.
ЭКД 10:36
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ 09:15
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания 09:24
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Армия и оружие

Турция передаст России 18 пленных сирийских военных

Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.
Газета.Ru 09:46
Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Футбол

«Ростов» в Кубке России сыграет со «Спартаком» в серой форме

Стало известно, в какой форме выйдут на поле футболисты «Ростова» и «Спартака» на матч 1/8 финала Кубка России.
Bookmaker-ratings.ru 04:45
Наука

Ученые назвали причину тяги к алкоголю

РИА Новости 09:42
Армия и оружие

В Британии оценили пуск ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»

Британский таблоид The Daily Mail написал о пуске баллистической ракеты «Булава» подводным крейсером стратегического назначения «Князь Владимир».
ФАН 02:28
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Авто

Skoda рассказала о новой Octavia

Вероятнее всего новое поколение Skoda Octavia представят на автосалоне в Женеве в марте следующего года.
5 колесо 29 октября в 04:49
Происшествия

Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Происшествия

Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии

Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Интерфакс 07:03
Хоккей

«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд

Sports.ru 10:40
Армия и оружие

Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях

«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
Взгляд.ру вчера в 01:17
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Политика

Помпео раскритиковал коммунистический строй Китая

Американский политик описал предлагаемую КПК модель управления как «правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать» в соответствии с желаниями высокопоставленных коммунистов, пишет РИА «Новости».
RuNews24.ru 01:10
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