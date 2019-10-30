Экономика
REGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 55 регионах
Уменьшение числа врачей зафиксировано не в 54, а в 55 регионах, но общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Экономика
В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями
Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Происшествия
Источник: экс-мэр Киселевска в Кемеровской области убит в собственном доме
Бывший мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев, руководивший мэрией на протяжении пятнадцати лет до 2018 года, был убит ночью в пятницу в собственном доме, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ЖКХ
Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Политика
Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне
Исходя из опыта двух предыдущих мировых войн, Памукоглу полагает, что Вашингтон и Москва вступят в коалицию против Пекина.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Общество
В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС
Вместе с Россией на ЭПТС должны были также перейти страны Евразийского союза, однако в октябре Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) на год, до 1 ноября 2020 года.
Политика
Трамп рассказал о планах по торговой сделке между США и Китаем
Первая часть торговой сделки между США и Китаем будет принята после выбора нового места встречи лидеров государств, 31 октября сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
Видеорегистратор заснял лобовое столкновение двух автомобилей в Омской области, в результате которого погибли два человека.
Общество
Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
Происшествия
Южнокорейский вертолет упал в Японском море
Южнокорейский вертолет упал у берегов спорных островов Токто в Японском море. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщило агентство Yonhap News.
Политика
Госдеп согласился опубликовать документы по Украине
Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
Здоровье
Тюменскую рыбу уничтожили в Югре из-за гаффской болезни
Политика
NYT: Трамп сменил постоянное место жительства из-за налогов
Президент США Дональд Трамп в сентябре поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич, штат Флорида, сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы.
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Космос
NASA поделилось планами лунных миссий
Здоровье
В Красноярском крае организуют больше кабинетов для пожилых пациентов
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Шоу-бизнес
Джиган станет отцом в четвертый раз
Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
Армия и оружие
Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Наука
Изучен механизм защиты человека от золотистого стафилококка
Шведские исследователи провели анализ существующих данных о золотистом стафилококке, чтобы понять, как кожа человека противостоит ему.
Происшествия
Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Культура
Игорь Крутой признался, что не знает, сколько песен он написал
Иван Ургант поинтересовался, сколько за это время композитор написал песен. Однако, Игорь Крутой признался, что понятия не имеет.
Политика
Венгрия наложила вето на заявления НАТО по Украине
Венгрия наложила вето за совместное заявление послов НАТО по Украине.