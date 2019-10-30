Экономика

REGNUMREGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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Мировые рынки: ФРС намекнула на паузу, рынок акций это не остановило

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Глава ФРС США прокомментировал снижение базовой ставки

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Глава ФРС США оценил новое снижение ставки

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РИА Новостивчера в 14:47

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Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

ТАССвчера в 20:51
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
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Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
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Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 55 регионах

Уменьшение числа врачей зафиксировано не в 54, а в 55 регионах, но общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
РБК 01:30
Экономика

В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
РБК 21:35
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

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Источник: экс-мэр Киселевска в Кемеровской области убит в собственном доме

Бывший мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев, руководивший мэрией на протяжении пятнадцати лет до 2018 года, был убит ночью в пятницу в собственном доме, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС 22:40
ЖКХ

Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru 21:04
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Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне

Исходя из опыта двух предыдущих мировых войн, Памукоглу полагает, что Вашингтон и Москва вступят в коалицию против Пекина.
Известия 21:18
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Общество

В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС

Вместе с Россией на ЭПТС должны были также перейти страны Евразийского союза, однако в октябре Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) на год, до 1 ноября 2020 года.
РИА Новости 17:15
Политика

Трамп рассказал о планах по торговой сделке между США и Китаем

Первая часть торговой сделки между США и Китаем будет принята после выбора нового места встречи лидеров государств, 31 октября сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 22:19
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео

Видеорегистратор заснял лобовое столкновение двух автомобилей в Омской области, в результате которого погибли два человека.
РИА Новости 11:10
Общество

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
RT на русском 06:42
Происшествия

Южнокорейский вертолет упал в Японском море

Южнокорейский вертолет упал у берегов спорных островов Токто в Японском море. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщило агентство Yonhap News.
Известия 22:43
Политика

Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.
РИА Новости 20:38
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН 03:45
Здоровье

Тюменскую рыбу уничтожили в Югре из-за гаффской болезни

NashGorod.ru вчера в 09:35
Политика

NYT: Трамп сменил постоянное место жительства из-за налогов

Президент США Дональд Трамп в сентябре поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич, штат Флорида, сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы.
Ведомости 21:46
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Дни24 10:08
Экономика

Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
РБК 09:34
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
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NASA поделилось планами лунных миссий

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Здоровье

В Красноярском крае организуют больше кабинетов для пожилых пациентов

Общественное телевидение России 03:32
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
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Джиган станет отцом в четвертый раз

Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
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Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов

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Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Наука

Изучен механизм защиты человека от золотистого стафилококка

Шведские исследователи провели анализ существующих данных о золотистом стафилококке, чтобы понять, как кожа человека противостоит ему.
Goroday.ru вчера в 17:35
Происшествия

Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек

Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
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Культура

Игорь Крутой признался, что не знает, сколько песен он написал

Иван Ургант поинтересовался, сколько за это время композитор написал песен. Однако, Игорь Крутой признался, что понятия не имеет.
Телепрограмма 18:53
Политика

Венгрия наложила вето на заявления НАТО по Украине

Венгрия наложила вето за совместное заявление послов НАТО по Украине.
Новостной фронт вчера в 09:48
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