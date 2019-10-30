Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.

Здоровье Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 55 регионах Уменьшение числа врачей зафиксировано не в 54, а в 55 регионах, но общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.

Происшествия Источник: экс-мэр Киселевска в Кемеровской области убит в собственном доме Бывший мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев, руководивший мэрией на протяжении пятнадцати лет до 2018 года, был убит ночью в пятницу в собственном доме, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

ЖКХ Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.

Общество В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС Вместе с Россией на ЭПТС должны были также перейти страны Евразийского союза, однако в октябре Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) на год, до 1 ноября 2020 года.

Политика Трамп рассказал о планах по торговой сделке между США и Китаем Первая часть торговой сделки между США и Китаем будет принята после выбора нового места встречи лидеров государств, 31 октября сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Происшествия Южнокорейский вертолет упал в Японском море Южнокорейский вертолет упал у берегов спорных островов Токто в Японском море. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщило агентство Yonhap News.

Политика Госдеп согласился опубликовать документы по Украине Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.

Политика NYT: Трамп сменил постоянное место жительства из-за налогов Президент США Дональд Трамп в сентябре поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич, штат Флорида, сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы.

Экономика Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».

Общество Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».