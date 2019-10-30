Экономика
REGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Происшествия
В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска
Происшествия
Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
Футбол
Дубль Глушакова помог «Ахмату» уверенно обыграть «Луч» в Кубке России
Общество
Вступил в силу запрет на выдачу займов под залог жилья
Сегодня, 1 ноября 2019 года, вступило в силу ограничение для микрофинансовых организаций.
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Футбол
Гендиректор «Уфы» прокомментировал объявление о «покупке» фанатов на матч РПЛ
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал появившееся объявление в социальной сети «ВКонтакте», что людям предлагают деньги за поддержку команды на домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Общество
СМИ сообщили о взломе WhatsApp для слежки за союзниками США
СМИ сообщали, что злоумышленники с помощью приложения WhatsApp устанавливали шпионские программы на смартфоны.
Армия и оружие
Российская «Булава» не может стрелять на запад
Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
Религия
Польская православная церковь отказалась признать ПЦУ
Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) обвинила так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) в «нарушении евхаристического единства всего православия», а также обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением о непризнании этой организации.
Общество
Венера в Стрельце: кому повезет в любви в ноябре
Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ
Россиянам стоит предоставить право не платить за коммунальные услуги плохого качества.
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Экономика
Новые криптовалюты могут легализоваться через закрытый блокчейн
Новые криптовалюты могут легализоваться через закрытый блокчейн Выпуск в России криптовалют может быть легализован на закрытых блокчейновых платформах.
Гаджеты
Фронтальная камера Xiaomi Mi Note 10 впервые демонстрирует возможности
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Политика
Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков.
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Общество
Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
Экономика
Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
Авто
Fisker Ocean с солнечными батареями станет конкурентом Tesla Model X
Калифорнийская компания Fisker, специализирующаяся на производстве электромобилей, презентовала модель Ocean, которая сможет составить серьезную конкуренцию Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC и Tesla Model X. Новый кроссовер оснащен силовой установкой, состоящей из двух электрических двигателей, комплекта аккумуляторов на 80 кВт•ч и солнечных панелей по всей поверхности крыши.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Общество
Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей
Политика
Госдеп согласился опубликовать документы по Украине
Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.