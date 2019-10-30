Экономика

REGNUMREGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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Мировые рынки: ФРС намекнула на паузу, рынок акций это не остановило

ПРАЙМвчера в 06:43

ФРС США снизила базовую ставку

РИА Новости30 октября в 14:47

Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

ТАСС30 октября в 20:51

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Известия30 октября в 16:14

Смягчение пройденного

Российская газета30 октября в 14:27

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

РБК30 октября в 14:01

Глава ФРС США оценил новое снижение ставки

Газета.Ru30 октября в 15:32
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Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Происшествия

В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Футбол

Дубль Глушакова помог «Ахмату» уверенно обыграть «Луч» в Кубке России

Sportbox.RU 30 октября в 12:51
Общество

Вступил в силу запрет на выдачу займов под залог жилья

Сегодня, 1 ноября 2019 года, вступило в силу ограничение для микрофинансовых организаций.
Коммерческие Вести вчера в 23:49
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Футбол

Гендиректор «Уфы» прокомментировал объявление о «покупке» фанатов на матч РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал появившееся объявление в социальной сети «ВКонтакте», что людям предлагают деньги за поддержку команды на домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
Чемпионат вчера в 13:54
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Общество

СМИ сообщили о взломе WhatsApp для слежки за союзниками США

СМИ сообщали, что злоумышленники с помощью приложения WhatsApp устанавливали шпионские программы на смартфоны.
Говорит Москва вчера в 13:50
Армия и оружие

Российская «Булава» не может стрелять на запад

Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
ГЛАС.RU вчера в 02:52
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Общество

С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП

С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Интерфакс вчера в 20:22
Происшествия

В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК вчера в 14:46
Религия

Польская православная церковь отказалась признать ПЦУ

Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) обвинила так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) в «нарушении евхаристического единства всего православия», а также обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением о непризнании этой организации.
ФАН вчера в 14:56
Общество

Венера в Стрельце: кому повезет в любви в ноябре

Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
Московский Комсомолец вчера в 05:29
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

Россиянам стоит предоставить право не платить за коммунальные услуги плохого качества.
Известия вчера в 23:52
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Экономика

Новые криптовалюты могут легализоваться через закрытый блокчейн

Новые криптовалюты могут легализоваться через закрытый блокчейн Выпуск в России криптовалют может быть легализован на закрытых блокчейновых платформах.
Коммерсантъ вчера в 10:21
Гаджеты

Фронтальная камера Xiaomi Mi Note 10 впервые демонстрирует возможности

iXBT.com вчера в 23:56
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru 30 октября в 14:54
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Политика

Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков.
РБК 00:22
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 02:01
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
РИА Новости вчера в 23:59
Авто

Fisker Ocean с солнечными батареями станет конкурентом Tesla Model X

Калифорнийская компания Fisker, специализирующаяся на производстве электромобилей, презентовала модель Ocean, которая сможет составить серьезную конкуренцию Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC и Tesla Model X. Новый кроссовер оснащен силовой установкой, состоящей из двух электрических двигателей, комплекта аккумуляторов на 80 кВт•ч и солнечных панелей по всей поверхности крыши.
Letnews.ru вчера в 15:10
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings 30 октября в 03:31
Общество

Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей

RuNews24.ru 30 октября в 14:37
Политика

Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.
РИА Новости вчера в 20:38
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