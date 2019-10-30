Экономика
РБКФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 06:33, Вашингтон
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Кино
Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России
Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
ТАСС 01:49
Политика
Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском
Была согласована и дата отвода сил. Однако разведение неоднократно срывалось, в чем самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют Киев.
Известия 06:25
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Газета.Ru вчера в 07:22
Политика
МИД Армении поблагодарил Конгресс США за признание геноцида армян
«Армения глубоко признательна членам Палаты представителей США за решимость при голосовании по резолюции номер 296, признающий геноцид армян в Османской империи», — говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 05:20
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Происшествия
Пьяный волгоградец убил жену и тещу
38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
Здоровье
Поликлиники Алтайского края продлили время работы
Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс вчера в 02:44
Происшествия
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Музыка
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 29 октября в 12:35
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Армия и оружие
Балтийский флот получил новейшие комплексы «Тор-М2»
Новейшие зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" поступили на вооружение зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота.
Российская газета 05:08
Общество
Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Lenta.ru вчера в 10:19
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
BFM.ru 06:11
Политика
МИД Китая обвинил госсекретаря США Помпео в клевете
Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о «враждебности» Коммунистической партии Китая по отношению к США и американским «ценностям».
Журналистская правда 04:55
Экономика
ЦБ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс
В конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор может рассмотреть допуск непрофессионалов при условии ограничения размера кредитного плеча (средства сверх имеющихся на счете, которые клиент берет взаймы у брокера, чтобы увеличить свою торговую позицию: например, имея на счете $1000 и получив плечо 1:50, он может заключать сделки на $50 тыс.).
РБК 00:00
Армия и оружие
В НАТО выбрали кодовое обозначение для Су-57
В издании Scramble Magazine, которое посвящено авиации, сообщили, что НАТО выбрала кодовое наименование для истребителя Су-57, созданного в РФ.
Discover24 05:39
Здоровье
Число врачей сократилось в 54 регионах России
Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Газета.Ru 03:58
Игры
Новые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении
Компания Nvidia в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовала три новых скриншота PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении.
Игромания.ру 06:00
Происшествия
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Культура
Майкл Джексон опять возглавил список мертвых знаменитостей Forbes
Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мертвых знаменитостей, творчество которых по-прежнему приносит высокий доход.
ИА InterMedia вчера в 16:46
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Армия и оружие
Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР
РИА Новости 04:44