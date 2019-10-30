Экономика
ТАССФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле. При этом летнее снижение было первым с 2008 года. В пользу снижения проголосовали восемь из десяти членов комитета.
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Политика
Путин рассказал, как снизить цену на газ для Украины
Украина может получать газ по ценам, которые значительно ниже тех, по которым его получают украинские потребители, заявил 30 октября в Будапеште президент РФ Владимир Путин.
Киберспорт
Бета-тест Warcraft 3: Reforged начнется на следующей неделе
Хоккей
СКА обыграл на выезде «Витязь» в серии буллитов
Армия и оружие
Немецкая армия получила первый танк Leopard 2A7V
Как сообщает блог bmpd, 29 октября компания Krauss-Maffei Wegmann передала немецкой армии первый основной боевой танк Leopard 2A7V.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Экономика
В СП сообщили, что Роснедра в 2017-2019 годах провели лишь 64% от объявленных торгов
Значительная часть недр остается нераспределенной и своевременно не вовлекается в хозяйственный оборот, за период с 2017 года по первое полугодие 2019 года прошло лишь 64% торгов от объявленных, следует из заключения Счетной палаты России.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Политика
Британский парламент проведет досрочные выборы 12 декабря
Палата общин Великобритании одобрила проведение досрочных выборов в парламент 12 декабря.
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после избиения девочки в детсаду Ярославля
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Игры
Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире
PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
Кино
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Футбол
«Шинник» по пенальти обыграл «Нижний Новгород»
В Нижнем Новгороде состоялся очередной матч 1/8 финала Кубка России, где местный одноимённый клуб принимал у себя в гостях «Шинник».
Армия и оружие
Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»
В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
В конце сентября Рики Мартин признался, что скоро снова станет отцом.
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Культура
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Шоу-бизнес
Фото Алисы Фрейндлих с правнучкой растрогало фанатов
Внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова в своем Instagram разместила фото с крещения дочери, на котором можно увидеть знаменитую актрису.
Футбол
Златан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
Общество
Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами
В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: более чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70.
Политика
Болгария не выдала визу российскому дипломату
Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии.
Общество
Twitter запретит всю политическую рекламу
Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.