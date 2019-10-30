Экономика

ТАССТАССФРС США в третий раз за год понизила ставку

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле. При этом летнее снижение было первым с 2008 года. В пользу снижения проголосовали восемь из десяти членов комитета.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Известия16:14

Глава ФРС считает, что риск Brexit без сделки с ЕС существенно понизился

ТАСС15:27

Смягчение пройденного

Российская газета14:27

ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

REGNUM15:04

Глава ФРС США оценил новое снижение ставки

Газета.Ru15:32

ФРС США снизила базовую ставку

РИА Новости14:47

Цена золота снизила темпы роста на итогах заседания ФРС США

ПРАЙМ15:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:57, Ашберн
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия 12:20
Политика

Путин рассказал, как снизить цену на газ для Украины

Украина может получать газ по ценам, которые значительно ниже тех, по которым его получают украинские потребители, заявил 30 октября в Будапеште президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 15:14
Киберспорт

Бета-тест Warcraft 3: Reforged начнется на следующей неделе

Cyber.sports.ru вчера в 14:31
Хоккей

СКА обыграл на выезде «Витязь» в серии буллитов

Невские Новости 15:36
Кино

Жене понравилось ходить налево после многочисленных измен мужа

Вольск.ру 11:30
Армия и оружие

Немецкая армия получила первый танк Leopard 2A7V

Как сообщает блог bmpd, 29 октября компания Krauss-Maffei Wegmann передала немецкой армии первый основной боевой танк Leopard 2A7V.
Naked Science 09:43
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Экономика

В СП сообщили, что Роснедра в 2017-2019 годах провели лишь 64% от объявленных торгов

Значительная часть недр остается нераспределенной и своевременно не вовлекается в хозяйственный оборот, за период с 2017 года по первое полугодие 2019 года прошло лишь 64% торгов от объявленных, следует из заключения Счетной палаты России.
ТАСС 17:04
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° вчера в 11:53
Политика

Британский парламент проведет досрочные выборы 12 декабря

Палата общин Великобритании одобрила проведение досрочных выборов в парламент 12 декабря.
Daily Storm вчера в 23:07
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после избиения девочки в детсаду Ярославля

Национальная служба новостей 09:20
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Игры

Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире

PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM 05:42
Армия и оружие

Пентагон впервые раскрыл детали уничтожения лидера ИГ аль-Багдади

РБК 17:52
Кино

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Футбол

«Шинник» по пенальти обыграл «Нижний Новгород»

В Нижнем Новгороде состоялся очередной матч 1/8 финала Кубка России, где местный одноимённый клуб принимал у себя в гостях «Шинник».
Metaratings 14:44
Армия и оружие

Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»

В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
Актуальные Новости 10:55
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

В конце сентября Рики Мартин признался, что скоро снова станет отцом.
StarHit.ru 06:40
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

BFM.ru 10:37
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Гаджеты

Стали известны характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

МонаВиста 11:18
Культура

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Газета.Ru 13:48
Шоу-бизнес

Фото Алисы Фрейндлих с правнучкой растрогало фанатов

Внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова в своем Instagram разместила фото с крещения дочери, на котором можно увидеть знаменитую актрису.
Рамблер вчера в 14:59
Футбол

Златан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании

Чемпионат вчера в 12:34
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Общество

Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами

В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: более чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70.
РБК 05:25
Политика

Болгария не выдала визу российскому дипломату

Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии.
РБК 15:50
Общество

Twitter запретит всю политическую рекламу

Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.
RT на русском 16:37
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное