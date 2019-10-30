Экономика

REGNUMREGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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с чего всё началось
Комитет по открытым рынкам ФРС США уже третий раз в этом году снизил
 уровень процентной ставки по федеральным кредитным средствам — на 0,25 процентного пункта, до 1,5–1,75% (за проголосовали восемь из десяти членов комитета).
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