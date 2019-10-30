Экономика
REGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Комитет по открытым рынкам ФРС США уже третий раз в этом году снизил уровень процентной ставки по федеральным кредитным средствам — на 0,25 процентного пункта, до 1,5–1,75% (за проголосовали восемь из десяти членов комитета).Коммерсантъвчера в 16:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 08:01, Вашингтон
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Армия и оружие
В НАТО присвоили кодовое обозначение для Су-57
НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon, что в переводе с английского означает "преступник", сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Экономика
За пять лет цены на вторичное жилье в Саратове снизились на 4,3%
Саратов занял в этом рейтинге 40-е место со снижением цены на 4,3%. В октябре 2014 года жилье на вторичном рынке Саратова продавалось по 46 574 рублей за квадратный метр, а в октябре этого года средняя цена на такие квартиры составила 44 566 рублей.
Единоборства
Тренер Канело: Ковалев сильнее Бетербиева
Общество
В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Транспорт
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7
Комитет по иностранным делам палаты представителей США единогласно принял резолюцию против присоединения России к формату G7.
Политика
Путин: «Разрыв» между муниципальным и госуровнями является проблемой
Российский президент Владимир Путин назвал системной проблему, связанную с "разрывом" между муниципальным и государственным уровнями.
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Общество
Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье
Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Космос
Астронавт НАСА проведет на борту МКС целый год
В мае 2021 года на МКС отправится американский астронавт, который пробудет на станции целый год.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Политика
В НАТО заявили, что с Россией невозможно нормально работать
В НАТО считают, что с Россией невозможно нормально работать, пока она существенно не поменяет своё поведение на мировой арене, пока она не «будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства».
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Происшествия
Пьяный отчим истязал вступившегося за маму двухлетнего малыша
Двухлетний мальчик был доставлен в одну из больниц Екатеринбурга после того, как пытался защитить маму от пьяного отчима.
Общество
«Яндекс» рассказал о популярных продуктах для заготовок на зиму
На основе анализа поисковых запросов названы 20 самых популярных у россиян продуктов для домашних заготовок на зиму.
Игры
Компания Valve обновила интерфейс библиотеки игр в Steam
Компания Valve провела обновление интерфейса библиотеки игр на ресурсе Steam, улучшив функциональность системы.
Культура
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Издание Forbes опубликовало список 13 умерших селебрити, творчество которых до сих пор приносит доходы их наследникам и правообладателям.
Футбол
Маркизио: «Никогда раньше не видел настоящего оружия. Нам очень повезло»
По словам игрока, преступники направили оружие в лицо семье, и он рад, что в этом момент дома не было детей.
Общество
Россияне выбрали самый желанный город для переезда
Санкт-Петербург почти вдвое обогнал Москву в рейтинге наиболее желанных городов для переезда.
Политика
Киевские нацисты официально капитулировали под самым жалким предлогом
Тамарин сказал, что он станет «последним блок-постом» — символом того, что радикалы якобы остаются верны изначально заявленной идее.
Армия и оружие
КНДР провела новый ракетный запуск в сторону Японского моря
Политика
Зеленский: Украина ускорит подготовку к вступлению в НАТО
Киев готов ускорить подготовку к членству в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.