с чего всё началось

Армия и оружие В НАТО присвоили кодовое обозначение для Су-57 НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon, что в переводе с английского означает "преступник", сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.

Экономика За пять лет цены на вторичное жилье в Саратове снизились на 4,3% Саратов занял в этом рейтинге 40-е место со снижением цены на 4,3%. В октябре 2014 года жилье на вторичном рынке Саратова продавалось по 46 574 рублей за квадратный метр, а в октябре этого года средняя цена на такие квартиры составила 44 566 рублей.

Транспорт Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Общество Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.

Шоу-бизнес Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Политика В НАТО заявили, что с Россией невозможно нормально работать В НАТО считают, что с Россией невозможно нормально работать, пока она существенно не поменяет своё поведение на мировой арене, пока она не «будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства».

Происшествия Пьяный отчим истязал вступившегося за маму двухлетнего малыша Двухлетний мальчик был доставлен в одну из больниц Екатеринбурга после того, как пытался защитить маму от пьяного отчима.