Экономика
REGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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с чего всё началось
Комитет по открытым рынкам ФРС США уже третий раз в этом году снизил уровень процентной ставки по федеральным кредитным средствам — на 0,25 процентного пункта, до 1,5–1,75% (за проголосовали восемь из десяти членов комитета).Коммерсантъвчера в 16:10
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Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
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Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
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Общество
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В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
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