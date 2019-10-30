Общество ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях Петербурга Федеральная служба безопасности и Федеральная налоговая служба изымают документы в изымают документы в клининговых компаниях в шести регионах, среди которых Петербург.

Авто В Россию скоро приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама Немецкий автопроизводитель BMW считает, что VinFast «сделала отличный выбор базы для первых автомобилей», однако отмечает, что их базы отстают более чем на десять лет от платформы новых автомобилей баварского бренда.

Происшествия В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.

Кино Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов» Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".

Общество Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.

Происшествия Знакомый назвал убийцу ребенка в Нарьян-Маре социофобом Знакомый мужчины, убившего шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, на условиях анонимности рассказал, что злоумышленник это осенью пытался покончить с собой.

Политика Новый сенатор от Хабаровска подал в отставку из-за судимости Депутат Хабаровской краевой думы от партии ЛДПР Дмитрий Приятнов, который неделю назад был наделен полномочиями представителя в Совете Федерации от законодательной власти региона, в четверг написал заявление об отказе от мандата, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя фракции ЛДПР в региональном парламенте Сергея Зюбра.

Театры Представлены номинанты на премию «Золотая маска» Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».

Политика США ввели новые санкции против Ирана США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.

Армия и оружие Для армии США изготовят патроны увеличенного калибра из-за России Как сообщает Popular Mechanics, в Пентагоне определили компании, которые начнут выпускать для нужд армии новые патроны калибра 6,8 мм.

Кино Мединский раскритиковал фильм «Джокер» Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.

Политика Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2» США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.

Политика Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.

Кино Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак» Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.

Общество Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.

Транспорт Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".

Политика Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.

Политика Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.

Общество Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».

Происшествия В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек На юге Франции в городе Марсель шестеро посетителей бара получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины.

Технологии Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.

Общество В ООН призвали прекратить расследование против дипломата Краснощёкова В ООН призвали немедленно прекратить уголовное расследование в отношении российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего 28 мая при нападении косовской полиции, и провести расследование в отношении нападавших, передаёт Интерфакс.