Экономика
REGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Политика
США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
RT на русском 13:51
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени
Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого в воздухе отказал один из двигателей, приземлился в аэропорту Тюмени.
RT на русском 11:26
Футбол
Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с «Марселем» (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.
Sportbox.RU 10:53
Футбол
Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча с ЦСКА
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.
Газета.Ru 14:24
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Авто
Кроссовер Toyota Raize начал поступать к дилерам
В Японии кроссовер Raize представят уже 5 ноября. Тогда же, видимо, в продажу поступит и Daihatsu Rocky.
SpeedMe вчера в 07:20
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Президент Украины прокомментировал произошедшее, подтвердив, что Крым и Донбасс для него являются территорией Украины, передает ФАН.
Газета.Ru 15:00
Шоу-бизнес
После долгого перерыва Алла Пугачева даст концерт в Минске
Как известно, певица давно не ездила на гастроли и на вопрос журналистов о том, не переживает ли она перед концертом в Минске, Пугачева ответила, что почти «умирает от страха».
Подмосковье Сегодня 14:30
Армия и оружие
Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки
Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
Дни24 07:30
Религия
Священники объяснили присоединение парижской Архиепископии к РПЦ
Одним из аргументов прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в пользу присоединения к РПЦ стала позиция Константинопольского патриархата в отношении признания ПЦУ, сообщил старший протодиакон собора Александра Невского в Париже Иоанн Дробот-Тихоницкий.
РИА Новости 13:47
Шоу-бизнес
Полуголая Лобода устроила танец бедрами на пляже в Дубае
Ну в ролике запечатлено, как артистка танцует в шатре на фоне моря, активно работая бедрами.
Московский Комсомолец 08:54
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru 15:24
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru 30 октября в 14:54
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Экономика
МВФ оценил потери Минска из-за налогового маневра в России
Белоруссия понесет существенные экономические потери в ближайшие годы при отсутствии компенсации потерь от налогового маневра в России.
Известия 10:41
Происшествия
Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, пустившего туда убийцу, сообщает пресс-служба СКР.
Европейско-Азиатские новости 05:37
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 04:00
Спорт
Спортсмены из ЕАЭС перестанут считаться легионерами
Спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) перестанут считаться легионерами в футболе, хоккее, баскетболе, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России.
Газета.Ru 10:03
Авто
Fisker готовит конкурента Tesla Model X
Fisker Karma получит блок литий-ионных батарей емкостью 80 киловатт-часов, а также «экстендер».
5 колесо 02:05
Хоккей
«Авангард» обыграл «Амур» и прервал серию из трех поражений в КХЛ
Омский "Авангард" со счетом 3:2 обыграл хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 15:02
Политика
Суд Гааги отклонил ходатайство Киева по делу о скифском золоте
Суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте.
Взгляд.ру 06:14
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Авто
BMW и Mercedes-Benz потроллили друг друга в честь Хэллоуина
На фотографии изображён Mercedes-Benz, укрытый чехлом с изображением BMW.
FormaCar 09:30