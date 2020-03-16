Коронавирус

Газета.RuГазета.RuФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на распространенное заявление регулятора.
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Алексей Кудрин
ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача - предотвратить мировую рецессию.
— Алексей Кудрин, российский политикТАСС 18:57

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