ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача - предотвратить мировую рецессию.

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на распространенное заявление регулятора.

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

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Общество Дерипаска призвал ввести в России полный карантин Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.

Экономика Нью-Йоркская биржа закрылась с рекордным падением с 1987 года Нью-Йоркская биржа в США закрылась с падением индексов более чем на 9%, сообщает ТАСС. Такого обвала основных котировок не было с 1987 года.

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