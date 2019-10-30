Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку. Очередное смягчение монетарной политики регулятором на фоне хороших макропоказателей США говорит о сохранении неопределенности в мировой экономике.

ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд

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