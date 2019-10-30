Финансы
Российская газетаФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку. Очередное смягчение монетарной политики регулятором на фоне хороших макропоказателей США говорит о сохранении неопределенности в мировой экономике.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:36, Ашберн
Политика
Путин высказался о саммите в «нормандском формате»
Российский лидер подчеркнул, что такая встреча должна быть очень хорошо подготовлена и не закончиться пустыми разговорами.
Общество
Грета Тунберг отказалась от премии по экологии
Активистки передали сообщение Греты, согласно которому защите окружающей среды нужны конкретные действия, а не премии.
Политика
Путин: Россия делает все, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что христиане Ближнего Востока находятся в бедственном положении, а Россия делает все, чтобы поддержать их.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Общество
Глава Газпрома: работы по «Северному потоку-2» будут выполнены в срок
Компания-оператор намерена выполнить работы по «Северному потоку-2» в срок, заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 30 октября сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Общество
Студенткам МГУ угрожали отчислением за поддержку Азата Мифтахова
Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Происшествия
В ДТП с автобусом и пожарной машиной в Томске пострадали люди
В Томске в среду, 30 октября, на пересечении проспекта Мира и улицы 79-й Гвардейской Дивизии столкнулись пожарная машина и маршрутный автобус.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Политика
В Донбассе начался процесс разведения ВСУ и военных формирований ЛНР
Напомним, 1 октября на встрече контактной группы в Минске стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.
Происшествия
В Ярославле возбуждено дело после избиения ребенка в детсаду
Футбол
Ганчаренко ответил на вопросы, Аксенов пошутил про бутсы
После матча 1/8 Кубка России по футболу между ЦСКА и "Уфой" Виктор Ганчаренко ответил на вопросы футболистов.
Хоккей
СКА на выезде обыграл по буллитам «Витязь»
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Гаджеты
Старые iPhone могут прекратить работать с 3 ноября
Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Футбол
Зенит — Томь 4:0
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Экономика
Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия
Россия не планирует сокращать внутреннее потребление продовольствия, чтобы выполнить цели по росту экспорта и импортозамещению, говорится в поступившем РБК комментарии главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС доктора экономических наук Василия Узуна.
Баскетбол
ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Космос
Ровер Curiosity прислал селфи с Марса
Ровер Curiosity прислал новое селфи с Марса, созданное из снимков, сделанных камерой, установленной на его роботизированной руке, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.