Финансы

Российская газетаРоссийская газетаФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку. Очередное смягчение монетарной политики регулятором на фоне хороших макропоказателей США говорит о сохранении неопределенности в мировой экономике.
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ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

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Фондовые индексы США перешли к росту после решения ФРС о снижении учётной ставки

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ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд

Российская газета14:27

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

РБК14:01
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Российский лидер подчеркнул, что такая встреча должна быть очень хорошо подготовлена и не закончиться пустыми разговорами.
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Активистки передали сообщение Греты, согласно которому защите окружающей среды нужны конкретные действия, а не премии.
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что христиане Ближнего Востока находятся в бедственном положении, а Россия делает все, чтобы поддержать их.
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Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
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Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».
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В ДТП с автобусом и пожарной машиной в Томске пострадали люди

В Томске в среду, 30 октября, на пересечении проспекта Мира и улицы 79-й Гвардейской Дивизии столкнулись пожарная машина и маршрутный автобус.
РЕН ТВ 04:41
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК 13:30
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
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Политика

В Донбассе начался процесс разведения ВСУ и военных формирований ЛНР

Напомним, 1 октября на встрече контактной группы в Минске стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.
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Российская газета 09:30
Футбол

Ганчаренко ответил на вопросы, Аксенов пошутил про бутсы

После матча 1/8 Кубка России по футболу между ЦСКА и "Уфой" Виктор Ганчаренко ответил на вопросы футболистов.
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45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа

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Политика

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Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
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Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
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Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
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Зенит — Томь 4:0

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Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
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Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия

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ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
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