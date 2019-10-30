Финансы
Российская газетаФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку. Очередное смягчение монетарной политики регулятором на фоне хороших макропоказателей США говорит о сохранении неопределенности в мировой экономике.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:19, Ашберн
Общество
Дания наконец выдала разрешение на строительство «Северного потока-2»
Сегодня, 30 октября, Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2".
Евразия Daily 08:49
Хоккей
«Ак Барс» благодаря голевой передаче вратаря обыграл «Адмирал»
Казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл владивостокский «Адмирал».
Inkazan 14:56
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Общество
Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой
Люди считают, что не сошлись характерами. Но основной причиной может стать банальное несовпадение гороскопов.
Говорит Уфа вчера в 00:05
Гаджеты
TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
Считается, что это будет Xiaomi Mi CC9 Pro, который должен быть представлен уже 5 ноября.
3DNews вчера в 02:29
Политика
Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
РЕН ТВ 13:38
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия 10:54
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Футбол
Зенит — Томь 4:0
Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над томской «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
RT на русском 14:48
Политика
Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТВ Центр вчера в 06:35
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Происшествия
При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети
«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM 06:32
Путешествия
Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога
Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Вечерние Челны 28 октября в 08:36
Единоборства
Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня
Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Нева Спорт вчера в 05:09
Киберспорт
Тестирование Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе
Компания Blizzard объявила, что бета-тестирование сетевого режима Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе, с 4 по 10 ноября.
CyberSport.ru вчера в 14:00
Футбол
Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат возглавит «Фейеноорд»
Что случилось Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат по информации голландского портала AD.nl до конца сезона будет работать в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Фейеноорда».
Чемпионат 13:00
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 02:02
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 10:17
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Игры
В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров
Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
REGNUM 15:10
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Экономика
Forbes составил топ-20 российских застройщиков
Коммерсантъ вчера в 02:10
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05