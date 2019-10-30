Федрезерв снизил ставку третий раз подряд: ранее это происходило в июле и сентябре, оба раза по 25 б.п. Июльское снижение стало первым со времён глобального финансового кризиса. Как писал News.ru, ликвидную валютную подушку уменьшили российские банки с $18,5 до $12,1 млрд в августе.

ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд

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