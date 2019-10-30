Экономика

News.ruNews.ruФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд

Федрезерв снизил ставку третий раз подряд: ранее это происходило в июле и сентябре, оба раза по 25 б.п. Июльское снижение стало первым со времён глобального финансового кризиса. Как писал News.ru, ликвидную валютную подушку уменьшили российские банки с $18,5 до $12,1 млрд в августе.
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Аналитик: Нефть может подешеветь из-за решения ФРС США

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Смягчение пройденного

Российская газетавчера в 14:27

Мировые рынки: ФРС намекнула на паузу, рынок акций это не остановило

ПРАЙМ06:43

ФРС США снизила базовую ставку

РИА Новостивчера в 14:47

Трамп заявил, что проблемой для США является ФРС, а не Китай

ТАСС11:38

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

РБКвчера в 14:01

Глава ФРС США оценил новое снижение ставки

Газета.Ruвчера в 15:32
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Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian.
Дни24 10:08
Армия и оружие

Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
РИА Новости вчера в 01:58
Игры

Компания Valve обновила интерфейс библиотеки игр в Steam

Актуальные Новости 02:22
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

В Нарьян-Маре, в Ненецком автономном округе (НАО), мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК вчера в 13:30
Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Политика

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
RT на русском 06:42
Политика

США помогли Украине получить выгоду от остановки «Северного потока - 2»

В сегодняшней публикации немецкой Die Welt утверждается, что задержка с разрешением принесла выгоду Украине.
Утро.ru 11:37
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Политика

Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу

Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
РБК 11:50
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Политика

«Исламское государство» выбрало нового лидера после смерти аль-Багдади

РБК 11:39
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Политика

Закрылось посольство Израиля в России

Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета вчера в 05:16
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума

Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Piter.tv 07:26
Технологии

На Ростовской АЭС могут испытать «противоаварийное» ядерное топливо

Ранее в четверг топливная компания Росатома ТВЭЛ сообщила, что первая фаза реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива прошла успешно.
РИА Новости 05:50
Наука

Назван тревожный признак скорой смерти

Группа ученых из США и Канады выяснила, что пожилые люди, у которых наблюдаются случайные изменения в ежедневной двигательной активности, сильнее всего подвержены риску травм, инвалидности и смерти.
Lenta.ru вчера в 23:25
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Происшествия

В Подмосковье водитель сбил двух детей на переходе и скрылся

В Московской области водитель легкового автомобиля в районе населённого пункта Томилино сбил двух детей на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия.
RT на русском 09:52
Происшествия

В Ярославле дети в детском саду избили девочку

Весьма 29 октября в 16:06
Футбол

ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018

«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
Sports.ru вчера в 13:12
Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb вчера в 17:46
Футбол

«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время

Футболисты "Ливерпуля" вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги, победив лондонскую команду "Арсенал" на своем поле.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:01
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
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