Экономика
ForbesФРС США в третий раз подряд снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) в третий раз в этом году снизила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до диапазона 1,5-1,75%, говорится в сообщении Комитета по открытым рынкам. ФРС отметила, что рынок труда остается крепким, а экономическая активность умеренно растет.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Газета.Ru 11:21
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.
РБК 08:38
Общество
Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 10:11
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Экономика
Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн
Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
Росбалт 11:14
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
Ведомство предложило построить трассу не до Казани, а до Владимира, и вместе с этим реконструировать существующую трассу М7 Москва - Уфа.
Газета.Ru 11:20
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 30 октября в 06:31
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Общество
Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Министерство транспорта отменило приказ, давший старт переводу всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
Политика
«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом
В интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса" Владимир Цемах рассказал о похищении сотрудниками СБУ, допросах и о том, что такое донецкий характер.
РИА Новости 07:00
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%
Руководитель крупнейшей российской финансовой организации «Сбербанк» Герман Греф заявил, что кредитное учреждение снизило ставки по ипотеке до 9,3% после уменьшения ключевой ставки Центробанком России.
Журналистская правда вчера в 08:22
Происшествия
Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.
РИА Новости 10:38
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
RT на русском 05:21
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 12:18
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Наука
Пользу каннабиса при психических расстройствах признали мифом
Применение каннабиса в медицинских целях, для терапии психических заболеваний, не только не облегчит состояние пациента, но и навредит ему, выяснили австралийские ученые.
МИР 24 07:05
Экономика
ЛСР купила у датской компании завод газобетона в Ленобласти
Девелоперская группа ЛСР закрыла сделку по покупке у датской Н+Н International A/S завода газобетона в Ленобласти.
РИА Новости 02:56
Гаджеты
Стали известны характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro
МонаВиста 30 октября в 11:18
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия 30 октября в 10:54
Политика
Израиль решил экстрадировать россиянина Буркова в США
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет комментировать информацию, касающуюся возможного обмена осужденной на территории РФ гражданки Израиля Наам Иссахар и российского гражданина Алексея Буркова, арестованного в Израиле по запросу властей США.
ФАН 30 октября в 17:29
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26