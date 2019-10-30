Федеральная резервная система (ФРС) в третий раз в этом году снизила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до диапазона 1,5-1,75%, говорится в сообщении Комитета по открытым рынкам. ФРС отметила, что рынок труда остается крепким, а экономическая активность умеренно растет.

ФРС США в третий раз подряд снизила ключевую ставку

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