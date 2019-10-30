Экономика

ДождьДождьФРС США снизила базовую ставку третий раз за год

Регулятор понижает ставку третий раз за этот год — ранее она понижалась в сентябре и июле. Снижение ставки в июле стало первым с 2008 года. Следующее заседание ФРС пройдет в декабре, по итогам которого будет сделан прогноз по макроэкономической ситуации в стране.
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