Экономика

ДождьДождьФРС США снизила базовую ставку третий раз за год

Регулятор понижает ставку третий раз за этот год — ранее она понижалась в сентябре и июле. Снижение ставки в июле стало первым с 2008 года. Следующее заседание ФРС пройдет в декабре, по итогам которого будет сделан прогноз по макроэкономической ситуации в стране.
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ФРС США снизила базовую ставку

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Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

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Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что вокалист группы Linkin Park Майк Шинода записал для российского блокбастера.
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Армия и оружие

Jyllands-Posten (Дания): русские третируют семьи солдат НАТО (Jyllands-Posten)

Русские повадились изводить семьи военнослужащих НАТО в Прибалтике адресными телефонными звонками.
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Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»

Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
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Политика

Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях

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Транспорт

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Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

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В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.
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Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

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