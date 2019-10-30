Экономика
ДождьФРС США снизила базовую ставку третий раз за год
Регулятор понижает ставку третий раз за этот год — ранее она понижалась в сентябре и июле. Снижение ставки в июле стало первым с 2008 года. Следующее заседание ФРС пройдет в декабре, по итогам которого будет сделан прогноз по макроэкономической ситуации в стране.
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Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
REGNUM вчера в 17:17
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Фигурное катание
Загитова, Сотскова и Косторная сегодня выступят на Гран-при Франции
Сегодня, 1 ноября в 20:15 по московскому времени, во французском городе Гренобле состоится короткая программа одиночного женского катания.
Bethub.org 02:14
Политика
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
RT на русском 08:21
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами
Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.
Союзное Вече вчера в 11:04
Авто
В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу
Завод "Автотор" в Калининграде начал производство Kia Soul третьего поколения по полному циклу (CKD).
Российская газета вчера в 08:48
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Дни24 29 октября в 06:26
Шоу-бизнес
Дочь призналась, что под наркотиками Деми Мур превращается в монстра
Выступая на шоу Red Table Talk, Румер и Талула Уиллис, стараясь не смотреть на Мур, признались, что в то время их жизнь превратилась в настоящий ад.
Телепрограмма вчера в 23:00
Хоккей
Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина
Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Происшествия
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Шестилетний мальчик, убитый накануне в детском саду в Нарьян -Маре, был не единственным ребенком в семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования Ненецкого автономного округа.
Радио Sputnik 05:17
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по потере начальной стоимости
Car.ru вчера в 05:37
Общество
В российские магазины завезут искусственное мясо
Первым искусственное мясо появится в магазинах сети «Азбука вкуса» — всего оно будет продаваться в 29 торговых точках в Москве.
Lenta.ru 03:53
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
MobiDevices 04:53
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру вчера в 05:27
Кино
Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian
Дни24 вчера в 10:08
Наука
У азиатских слонов нашли признаки менопаузы
Наблюдая за жизнью и размножением почти четырех тысяч самок азиатского слона, ученые обнаружили у них признаки менопаузы.
N+1 08:23
Общество
Первый в России трамвай на водородном топливе испытают в Петербурге
Проект по созданию действующего трамвая на водородном топливе был задуман в 2016 году на форуме SmartTRANSPORT и реализуется государственным предприятием "Горэлектротранс" совместно с филиалом "ЦНИИ СЭТ" ФГУП "Крыловский государственный научный центр", добавляют в пресс-службе.
Интерфакс 02:02
Культура
Ургант прокомментировал массовое увольнение артистов Максима Фадеева
Актер и телеведущий Иван Ургант в своей программе на Первом канале прокомментировал массовое увольнение «всех без исключения артистов» компании MALFA.
ТК Звезда вчера в 16:12
Армия и оружие
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58