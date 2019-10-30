Экономика
REGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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Политика
В США хотят ограничить въезд в страну для граждан еще ряда стран
В Вашингтоне рассматривают вопрос о расширении списка стран, гражданам которых будет закрыт въезд в США.
Газета.Ru вчера в 22:17
Экономика
Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
РИА Новости вчера в 23:59
Здоровье
Аудит первичного звена здравоохранения начат в Томской области
Томская область инициировала аудит медицинских учреждений первого звена.
vtomske.ru 01:45
Транспорт
Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань
Правительство решило, что скоростная трасса Москва – Казань все-таки будет построена, причем полностью.
Ведомости вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Раскрыты причины конфликта Фадеева и Наргиз
Исполнительница Наргиз опровергла слухи о своем «пьяном концерте» и назвала их вбросами продюсера Максима Фадеева.
Infox.ru 29 октября в 16:31
Технологии
На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи
РИА Новости вчера в 20:41
Общество
Вступил в силу запрет на выдачу займов под залог жилья
Сегодня, 1 ноября 2019 года, вступило в силу ограничение для микрофинансовых организаций.
Коммерческие Вести вчера в 23:49
Происшествия
В Пакистане во время пожара в поезде погибли 60 человек
В Пакистане в результате пожара в поезде погибли 60 человек, а десятки людей получили травмы.
Подмосковье Сегодня вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трех направлениях
Инфорос 30 октября в 02:26
Политика
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Российская газета вчера в 20:55
Армия и оружие
Турция передала России 18 сирийских военнопленных
18 сирийских военнопленных были переданы российской стороне, сообщает министерство обороны Турции в Twitter.
Коммерсантъ 00:58
Общество
Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совету Безопасности инициировать расследование нападения полиции на сотрудников миссии ООН в Косово, в частности на российского дипломата Михаила Краснощекова.
Российская газета вчера в 19:38
Политика
Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей
Президент РФ Владимир Путин допустил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
Право.ру вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей» в интернет
Артистка решила сменить вид деятельности Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила о своем уходе из коллектива.
АМИТЕЛ 30 октября в 00:57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как годовалая дочь занимается с педагогом
Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор вчера в 05:50
Общество
В Роскачестве оценили интернет-советы по проверке качества мяса
Эксперты Роскачества сделали подборку наиболее популярных в интернет советов по проверке качества продовольственных продуктов в домашних условиях.
REGNUM 01:35
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Discover24 вчера в 03:21
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Политика
Трамп подтвердил, что поменял место жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич (штат Флорида).
ТАСС вчера в 21:54
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Авто
Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России
Росстандарт объявил о старте отзывной компании автомобилей BMW в России.
CarsWeek.ru вчера в 07:10
Политика
Госдеп согласился опубликовать документы по Украине
Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.
РИА Новости вчера в 20:38
Гаджеты
Новый флагман среди процессоров Intel скоро появится в продаже
Intel Core i9-9900KS Special Edition – такое название получил новый процессор от компании Intel.
Goroday.ru вчера в 16:55
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия вчера в 12:40
Общество
Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России
Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Политика
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости вчера в 19:33