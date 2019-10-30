Экономика

REGNUMREGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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В Пакистане в результате пожара в поезде погибли 60 человек, а десятки людей получили травмы.
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Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трех направлениях

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Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
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Турция передала России 18 сирийских военнопленных

18 сирийских военнопленных были переданы российской стороне, сообщает министерство обороны Турции в Twitter.
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Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совету Безопасности инициировать расследование нападения полиции на сотрудников миссии ООН в Косово, в частности на российского дипломата Михаила Краснощекова.
Российская газета вчера в 19:38
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В Роскачестве оценили интернет-советы по проверке качества мяса

Эксперты Роскачества сделали подборку наиболее популярных в интернет советов по проверке качества продовольственных продуктов в домашних условиях.
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На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева

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Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич (штат Флорида).
ТАСС вчера в 21:54
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Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
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Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России

Росстандарт объявил о старте отзывной компании автомобилей BMW в России.
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Политика

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Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.
РИА Новости вчера в 20:38
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Новый флагман среди процессоров Intel скоро появится в продаже

Intel Core i9-9900KS Special Edition – такое название получил новый процессор от компании Intel.
Goroday.ru вчера в 16:55
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Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
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Армия и оружие

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
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Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
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В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости вчера в 19:33
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