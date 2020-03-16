Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы. В предыдущий раз ФРС на фоне эпидемии коронавируса снижала ставку 3 марта с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента.

Политика В Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса Белград, 15 марта 2020, 23:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

Космос В России появится новый космический корабль В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Общество «Вечерний Ургант» отказался от зрителей В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».

Экономика ПФР впервые в истории стал лидером привлечения новых клиентов ПФР впервые в истории стал лидером привлечения новых клиентов В этом году Пенсионный фонд России (ПФР) одобрил лишь чуть более 430 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений, что почти в четыре раза меньше, чем в прошлом году.

Общество Во Львове закроют заведения торговли — мэр Львов, Украина, 15 марта 2020, 23:35 — REGNUM Большинство торговых и развлекательных учреждений в украинском городе Львов будут закрыты уже с 16 марта.