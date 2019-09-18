Финансы

ВедомостиВедомостиФРС США снизила процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

ФРС США снизила базовую ставку

RT на русскомвчера в 14:42

Нефть, доллар, рубль — как на них влияет изменение базовой ставки ФРС США

ТАСС06:45

ФРС США снизила ставку во второй раз подряд. Как отреагировали рынки?

РБК02:02

Понижение ставки ФРС может принести на рынки краткосрочный оптимизм - «БКС Глобал Маркетс»

Финмаркет03:05

ФРС США cнизила базовую ставку

РИА Новостивчера в 14:39

Все - в спад

Российская газетавчера в 14:27

Неопределенность с торговлей и ростом вне США продиктовали снижение ставки ФРС - Пауэлл

ПРАЙМвчера в 15:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
Происшествия

Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО

Радио Комсомольская правда 07:09
Происшествия

В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили данные о найденном ребенке, и рассказали, что инцидент произошел на проспекте Андропова.
РБК 12:56
Политика

Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Происшествия

В ДТП с автобусом в Новой Москве пострадали 11 человек

В результате пострадали 11 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. На месте работают спасательные службы.
Газета.Ru 14:18
Авто

Skoda запустила производство первого гибрида

Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.
SpeedMe вчера в 08:02
Армия и оружие

Небензя опроверг проведение масштабных военных операций в Идлибе

Никаких масштабных военных операций в Идлибе не велось и не ведется, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
РИА Новости 12:23
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета вчера в 05:25
Теннис

Мария Шарапова назвала своим домом США

Российская теннисистка Мария Шарапова в интервью изданию Conde Nast Traveller призналась, что своим домом считает США.
Известия вчера в 22:14
Происшествия

В Грозном загорелся торговый центр

Вести.Ru 14:23
Шоу-бизнес

«Критическое состояние» Анастасии Заворотнюк не подтверждено

Напомним, что родные и близкие Завортнюк по-прежнему не дают никаких комментариев.
Молодежная газета (Уфа) 11:59
Кино

Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Футбол

Базель — Краснодар 5:0 (2-й тайм)

ProstoProSport 13:55
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Общество

Минтруд назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

В Министерстве труда и соцзащиты назвали условия для введения в России четырехдневной рабочей недели.
Известия 13:37
Футбол

ЦСКА и «Лудогорец» определились с составами на матч Лиги Европы

Разградский "Лудогорец" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:01
Культура

Микки Рурк завещал похоронить его в маленьком украинском селе

Life.ru 12:05
Шоу-бизнес

Екатерина Климова посетила Большой театр в откровенном черном платье

Актриса Екатерина Климова поразила всех своим появлением на публике в откровенном черном платье.
Дни24 05:02
Гаджеты

Новый смартфон Redmi K20 Pro Exclusive Edition представят 19 сентября

Rusargument 02:10
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве

Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
Политика

Путин прибыл в Ижевск в День оружейника

Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где лично поздравит российских оружейников с профессиональным праздником.
ТАСС 09:34
Происшествия

Аваков хочет взять на поруки «заминировавшего мост» сержанта

Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил о своем ходатайстве в защиту старшего сержанта Белько.
Аргументы недели 13:07
Авто

Опубликован топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ

SpeedMe 03:32
Футбол

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 16:52
Армия и оружие

Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Общество

Безопасным источником омега-3 являются водоросли

Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо вчера в 04:56
Кино

Шон Бин заявил, что устал «умирать» на экране

РЕН ТВ 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное