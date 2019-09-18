Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Здоровье Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Происшествия В Турции российских детей облили горящим маслом Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.

Политика В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Политика Трамп решил усилить санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.

Политика Владимир Путин выступил на Форуме оружейников в Ижевске Президент России 19 сентября выступил с восьмиминутной речью на Форуме оружейников в Ижевске.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Общество Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Футбол Фердинанд: «Боюсь, что Азар попал в „Реал“ не в то время» Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после поражения «Реала» от «ПСЖ» (0:3) в матче первого тура группового раунду Лиги чемпионов выразил опасения по поводу будущего в мадридском клубе полузащитника Эдена Азара.

Политика В Кремле раскритиковали требования Киева по «формуле Штайнмайера» Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение властей Украины поставить условия для реализации "формулы Штайнмайера" не вписываются в рамки ранее имевшихся договоренностей.

Происшествия В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.

Политика МИД Кубы осудил решение США о высылке двух своих дипломатов при ООН В четверг, 19 сентября, официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что Вашингтон принял решение выдворить из страны двух кубинских дипломатов.

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Журналист подметил, что усталость «широкой» Европы от Украины становится все заметнее, и Кальюлайд согласилась с ним.

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».

Шоу-бизнес Алек Болдуин станет отцом в шестой раз Актер Алек Болдуин станет отцом в шестой раз. Об этом его супруга Хилария сообщила у себя в инстаграме.

Экономика Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.

Политика Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Космос На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.

Космос Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".

Экономика ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.