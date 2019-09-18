Финансы
ВедомостиФРС США снизила процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
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Здоровье
Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами
В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
Политика
В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском 20:29
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии
Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Политика
Владимир Путин выступил на Форуме оружейников в Ижевске
Президент России 19 сентября выступил с восьмиминутной речью на Форуме оружейников в Ижевске.
Деловой квадрат 11:23
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 17 сентября в 08:44
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
ТАСС вчера в 05:52
Футбол
Фердинанд: «Боюсь, что Азар попал в „Реал“ не в то время»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после поражения «Реала» от «ПСЖ» (0:3) в матче первого тура группового раунду Лиги чемпионов выразил опасения по поводу будущего в мадридском клубе полузащитника Эдена Азара.
Sport24.ru 03:08
Политика
В Кремле раскритиковали требования Киева по «формуле Штайнмайера»
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение властей Украины поставить условия для реализации "формулы Штайнмайера" не вписываются в рамки ранее имевшихся договоренностей.
Московский Комсомолец 06:44
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
Происшествия
В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана
Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.
Известия 05:27
Политика
МИД Кубы осудил решение США о высылке двух своих дипломатов при ООН
В четверг, 19 сентября, официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что Вашингтон принял решение выдворить из страны двух кубинских дипломатов.
РБК 19:38
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Журналист подметил, что усталость «широкой» Европы от Украины становится все заметнее, и Кальюлайд согласилась с ним.
Lenta.ru 01:54
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Шоу-бизнес
Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
Актер Алек Болдуин станет отцом в шестой раз. Об этом его супруга Хилария сообщила у себя в инстаграме.
Газета.Ru 16:14
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Кино
Скончался французский актер Шарль Жерар
iReactor 18:12
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН 09:39
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия 17 сентября в 21:48
Космос
На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета 07:18
Космос
Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС
Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".
РИА Новости 12:07
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 07:00
Политика
США одобрили военную помощь Украине на $250 млн
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила военную помощь Украине.
Газета.Ru 19:27
Политика
Путин повысил зарплаты госслужащим
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru 12:50