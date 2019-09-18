Финансы
КоммерсантъФРС вновь снизила процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,75–2%, говорится в пресс-релизе службы. Это стало вторым снижением ставки за последнее десятилетие. Согласно прогнозу службы, в 2019 году произойдет еще одно снижение ставки.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:53, Вашингтон
Политика
Экономист прокомментировал переговоры по транзиту газа через Украину
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT завершившиеся в Брюсселе консультации по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
RT на русском 12:17
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Армия и оружие
Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО
Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.
Профиль вчера в 01:39
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову
Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».
RT на русском 12:03
Политика
Путин призвал активнее диверсифицировать продукцию предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин призвал активнее диверсифицировать продукцию предприятий ОПК, в том числе использовать возможности, которые дают нацпроекты.
РИА Новости 11:54
Политика
Президент Эстонии: Европа устала от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Евросоюзе наблюдается усталость от Украины.
Газета.Ru 05:56
Наука
Ученые: Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
Ученые доказали, что бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника.
Актуальные Новости 09:58
Здоровье
В США у женщины посинела кровь после приема обезболивающего
В США у 25-летней женщины посинела кровь после приема обезболивающего.
Актуальные Новости 05:23
Энергетика
Эксперт объяснил резкий рост стоимости всей нефти в России
Затраты на нефть, добываемую в России растут из-за того, что разведанные запасы данного сырья в СССР выбывают из общего объема, рассказал "Известиям" генеральный директор АО "Нафтагаз" Ислам Назаралиев Ранее в сентябре Министерство природных ресурсов и экологии оценило общую стоимость российских запасов нефти в 74,5 трлн рублей, или в $1 трлн на конец 2018 года.
Известия 10:47
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Гаджеты
Упаковка Redmi 8A содержит характеристики смартфона
В Сети появилась фотография заводской упаковки Redmi 8A, на задней панели которой перечисляются характеристики этого устройства.
iXBT.com 09:35
Космос
На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета 07:18
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
«Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.
RT на русском 03:57
Политика
Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Авто
Российский парк автомобилей превысил 52 млн машин
32CARS.ru вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Политика
Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме
По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
REGNUM 07:59
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru вчера в 14:50
Авто
Toyota планирует начать выпуск новой модели
Завод, который открылся в 2012 году и уже выпускает модели Etios и Yaris, будет отвечать за производство новой модели на бразильском рынке, выпуск которой запланирован на 2021 год.
SpeedMe 00:49
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью
Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru вчера в 06:14
Спорт
Дина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате мира
Россиянка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
РИА Новости 12:14
Игры
Японский репортер заявил, что кроме PlayStation 5 появится и PlayStation 5 Pro
Что стало известно Известный японский репортер Сендз Нисикава, сообщил, что в следующем году Sony выпустит две игровые консоли PlayStation 5 одновременно.
Srnsk 09:52
Авто
Представлен обновленный кроссовер Honda CR-V
Honda CR-V является вторым самым продаваемым среднеразмерным кроссовером в США.
SpeedMe вчера в 14:01
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51