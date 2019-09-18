Финансы
ВедомостиФРС США снизила процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
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Авто
Представлен обновленный кроссовер Honda CR-V
Авторевю вчера в 05:17
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Армия и оружие
В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ
Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде.
Pravda.Ru 01:15
Политика
Трамп назвал Китай «в некотором роде» угрозой всему миру
"Ну, очевидно, что Китай в некотором роде является угрозой (всему) миру, поскольку они наращивают свои военные мощности быстрее, чем кто-либо в мире и, честно говоря, делают это на американские деньги", - сказал президент США журналистам перед началом переговоров с премьером Австралии, отвечая на вопрос, считает ли он КНР стратегическим противником США.
РИА Новости 12:50
Происшествия
В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.
ТАСС 03:55
Политика
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удар по 15 объектам в Иране, но не спешит этого делать.
Известия 11:51
Политика
Трамп удивлен снимком Трюдо в коричневом гриме
Ранее журнал Time опубликовал фотографию, на которой Трюдо в белом тюрбане и коричневом гриме.
РИА Новости 12:48
Кино
«Яндекс» выявил самые популярные сцены из сериала «Друзья»
«Яндекс» провел исследование и выяснил, какие моменты культового сериала «Друзья» поклонники чаще всего ищут в интернете.
Известия 09:22
Футбол
Кононов рассказал, что нужно «Спартаку» для успеха
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда уступила «Уфе» (0:1).
RT на русском 13:03
Общество
Свалку с просроченным алкоголем и едой нашли под Красным Селом
Горы бутылок со спиртным и продуктов нашли в поле неподалеку от Красного Села.
Peterburg2.ru 08:11
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 08:26
Гаджеты
В России стартовали продажи новых iPhone
В России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщается на сайте компании.
REGNUM 03:31
Экономика
ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией
Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 05:19
Культура
В Петербурге скончалась оперная певица Ирина Богачева
В Санкт-Петербурге в возрасте 80 лет 19 сентября 2019 года скончалась оперная певица, народная артистка СССР, почетный гражданин города Ирина Петровна Богачева.
REGNUM 03:38
Кино
Умер заслуженный артист Анатолий Бородин
Московский Комсомолец 07:53
Авто
Гасли: у меня хорошие ощущения от машины, что ободряет
Чемпионат 12:17
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
Здоровье
Работники фастфуда раскрыли йошкаролинцам восемь секретов о продуктах
Многие йошкаролинцы любят ходить в различные рестораны быстрого питания, но с некоторыми «секретиками» знакомы только сами работники.
Pro Город Йошкар-Ола 12:30
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Политика
Возможный уход РЖД: в Минтрансе Армении прокомментировали ситуацию
Минтранс России ранее в пятницу сообщил о том, что правительство России прорабатывает возможность прекратить управление железной дорогой Армении.
Sputnik Армения 12:50
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Политика
«Нафтогаз» готовится к остановке транзита российского газа
В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.
Московский Комсомолец вчера в 23:58
Политика
«Укроборонпром» предлагает продать недостроенный крейсер «Украина»
Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится на содержании Николаевского судостроительного завода.
ТАСС 09:35